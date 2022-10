Mario Gilberti morto durante una passeggiata: aveva 81 anni

Mario Gilberti aveva 81 anni ed è morto in seguito a una passeggiata. Una tragedia improvvisa che ha colpito il paesino di Concesio, in provincia di Brescia. L’uomo ha lasciato un vuoto nella comunità e sul web sono stati diversi i messaggi di cordoglio e dolore per la scomparsa dell’anziano.

La morte di Mario Gilberti mentre passeggiava normalmente

Mario Gilberti anziano 81enne di Concesio è morto improvvisamente perché colpito da un malore. Il tragico accaduto si è svolto domenica mattina: l’anziano era uscito dalla sua abitazione di San Vigilio per una passeggiata di routine mattutina sulle colline circostanti, quando si è sentito male, accasciandosi al suolo. I vicini hanno chiamato i soccorsi e in pochi secondi gli operatori sono arrivati sul luogo con un’ambulanza, un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco.

Tuttavia, sono stati inutili gli sforzi dei soccorritori perché il cuore dell’anziano non ha più ripreso a battere e i sanitari hanno potuto solo confermare il decesso. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, i quali hanno confermato che la morte è stata per cause naturali, probabilmente per un malore. La salma è stata immediatamente restituita ai familiari dell’uomo, che lascia nel dolore la moglie e tre figli.

Il ricordo dei conoscenti sul web

Sul web diversi conoscenti e familiari hanno voluto ricordare Mario Gilberti. Tra i messaggi lasciati dai conoscenti qualcuno recita: «Mi stringo commossa al dolore di Mariarosa, Alessandro, Ilaria, Laura e familiari per l’improvvisa scomparsa del papà, sentite condoglianze». Altri invece scrivono: «Con immenso dolore siamo vicini a Mariarosa Ilaria Laura e Alessandro con rispettive famiglie, per la scomparsa del carissimo Mario».

I funerali di Mario Gilberti ora si terranno martedì 4 settembre alle ore 14:30, alla Chiesa Parrochiale San Virgilio di Concesio. Dopo i funerali, la funzione continuerà al cimitero di San Virgilio, così familiari e conoscenti potranno dare l’ultimo saluto a Mario.