Mario Franchini, chi è l’uomo che ha preso a calci la figlia della compagna

Mario Franchini è l’uomo che ha preso a calci la figlia della compagna di soli 9 mesi. Franchini ha confessato questo reato ed è stato subito arrestato per le sue azioni. Ora deve affrontare le conseguenze di questo gesto che sembra non avere movente.

Chi è Mario Franchini e come ha aggredito la bambina

Mario Franchini aveva dei precedenti e le forze dell’ordine lo conoscevano da prima del gesto estremo compiuto contro la piccola di 9 mesi, presa a calci e pugni ripetutamente. Le condizioni della neonata sono critiche tanto che è stato necessario il trasferimento d’urgenza in terapia intensiva dove per qualche ora è stata in coma farmacologico. Poche ore dopo il fermo, l’uomo di 28 anni che viveva a Cusano Milanino ha confessato ciò che ha fatto ed è stato arrestato definitivamente.

I maltrattamenti alla bambina secondo l’uomo, sono stati eseguiti a casa della sua compagna, a Casarile, un comune vicino al luogo dove viveva. Tuttavia, Mario Franchini non è originario della Lombardia, visto che proviene da Martina Franca, in provincia di Taranto.

Sconosciuto il movente dell’aggressione

Il movente di Mario Franchini è sconosciuto. Il motivo dell’aggressione del 28enne nei confronti della piccola di 9 mesi non sembra essere giustificato e rimane un mistero. Da ciò che è stato ricostruito dagli inquirenti si apprende solo che l’uomo era in casa con la bimba sabato pomeriggio. La prima ad arrivare in soccorso della bimba è stata la nonna, allertata dalla figlia, preoccupata perché non è riuscita a contattare il compagno mentre era al lavoro in un supermercato.

Una volta portata in ospedale i medici si sono allarmati per la gravità della situazione: la piccola aveva la testa rotta, un’emorragia cerebrale, radio e omero fratturati, così come alcune costole. Gli inquirenti stanno continuando ad indagare per scoprire se la coppia avesse avuto screzi nell’ultimo periodo e se questi eventuali problemi siano stati la causa scatenante dell’aggressione. Tuttavia, dai profili social sembrano una coppia felice, senza vizi o abitudini malsane.