Mario Fiorentini morto a 103 anni: addio al partigiano più decorato d’Italia

«Siamo qui oggi, liberi grazie a persone come Mario». Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ricorda la figura di Mario Fiorentini, morto nella notte tra l’8 e il 9 agosto 2022 all’età di 103 anni. Partigiano più decorato in Italia, con tre medaglie d’argento e tre croci di guerra, da giovane aveva comandato il gruppo Gruppo di azione patriottica Antonio Gramsci per liberare Roma dall’occupazione nazifascista. Le sue azioni eroiche si svolsero tra gli ultimi mesi del 1943 e la prima metà di giugno 1944. Riuscì a vincere contro tre battaglioni tedeschi e ad uscire quattro volte dalle loro prigioni, con nomi sempre diversi per non farsi riconoscere: Dino, Giovanni, Gandi e Fringuello.

Mario Fiorentini morto a 103 anni

A dare la triste notizia è stata l’Anpi sulla sua pagina Facebook: «Con grande dolore informiamo che ci ha lasciati un grande uomo, un grande amico, un grande esempio. Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d’Italia, il grande matematico, è morto la notte scorsa».

Simbolo della Resistenza, Mario Fiorentini aveva fatto tutto ciò che era in suo potere per salvare il suo paese. L’8 settembre 1943, per esempio, aveva raggiunto in bicicletta un camion tedesco e gli aveva lanciato una miccia accesa in pieno giorno per liberare due compagni partigiani. Non sapeva che questi sarebbero diventati poi Presidenti della Repubblica.

Con quella che sarà la moglie Lucia Ottobrini, aveva fondato una formazione contro i fascisti chiamata Gli arditi del popolo. I due hanno fatto parte del gruppo storico della Resistenza romana accanto a Rosario Bentivegna, Carlo Salinari, Antonello Trombadori, Franco Calamandrei, Gioacchino Gesmundo, Carla Capponi, Maria Teresa Regard e Marina Musu.

La laurea in Matematica e l’insegnamento

Dopo la Liberazione, è iniziata la sua seconda vita, solo apparentemente più tranquilla. L’uomo ha rifiutato le candidature politiche che gli sono state proposte e si è laureato in Matematica, per poi insegnare nelle università di Ferrara, di Montreal e al MIT di Boston. Il suo ultimo saggio, Zero Uno infinito/ Divertimenti per la mente, lo ha scritto all’età di cento anni con il matematico ed enigmista Ennio Peres.