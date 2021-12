Mario Draghi fine stato d’emergenza: il presidente del consiglio non vorrebbe più proroghe

Il Presidente del consiglio Mario Draghi vorrebbe mettere fine alle proroghe dello stato di emergenza sanitaria che terminerà a fine anno per tornare alle leggi ordinarie.

Per questo il governo sta studiando una nuova ipotesi, ovvero quella di mantenere in piedi la struttura e le norme per il contrasto del Covid senza, però, più prorogare lo stato d’emergenza.

Dal 2022 basta allo stato d’emergenza?

La decisione dovrebbe essere presa entro il 20 dicembre, ma la direzione dovrebbe essere quella di porre fine allo stato di emergenza che ormai si proroga da quasi due anni.

Lo stato di emergenza, va ricordato, comprende tutta una serie di norme che dal 2020 regolano la vita degli italiani. Tra queste ci sono l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale, i protocolli sul lavoro, lo smart working, il ruolo e le funzioni del commissario per l’emergenza e il Green pass. Se il Governo decidesse di porre fine allo stato di emergenza molte di queste norme andrebbero a decadere, a partire dalla struttura commissariale che al momento è guidata da Francesco Paolo Figliuolo e tutte le ordinanze da essa stabilite.

Per questo ora il governo sta iniziando a pensare a qualche nuova ipotesi per riuscire a gestire la situazione.

Cosa potrebbe cambiare con la fine dello stato d’emergenza

Una delle soluzioni, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere quella di affidare alla Protezione Civile i compiti che oggi sono del commissario per l’emergenza.

Se questo scenario dovesse realizzarsi si ipotizzerebbe una promozione del commissario Figliuolo alla guida del Comando operativo di vertice interforze. Un’altra ipotesi è quella di istituire a Palazzo Chigi una struttura di missione specifica.

Il pressing su Draghi arriva da diverse parti all’interno dell’esecutivo con molti ministri che ritengono che la fine dello stato d’emergenza darebbe un segnale distensivo al Paese. «Ci sta pensando, rinnovarlo darebbe un segnale sbagliato» ha dichiarato il Ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Se il governo approvasse un decreto per la proroga, convertirlo il legge non sarebbe semplice a gennaio, dato che si vota per eleggere il nuovo presidente della Repubblica.