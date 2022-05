Draghi convoca un Consiglio dei ministri d’urgenza: sullo sfondo le liti in maggioranza

Mario Draghi ha convocato un Consiglio dei ministri a sorpresa, tenendo all’oscuro, pare, anche i ministri stessi. L’appuntamento è per le 18 e la convocazione agli interessati è arrivata alle 17. «All’ordine del giorno comunicazioni del presidente», si legge nel bollettino redatto da Palazzo Chigi. Una comunicazione secca e priva di alcuna sfumatura, ma pare che all’interno del Parlamento e nella maggioranza si sia scatenato trambusto. Il presidente del Consiglio sarebbe pronto al confronto per tentare di fermare i continui attacchi tra i vari partiti.

Draghi convoca un Consiglio dei ministri d’urgenza

Potrebbe essere questa, secondo il Corriere della Sera, la ragione per cui Mario Draghi ha convocato, alle 17 per le 18, un Consiglio dei ministri a sorpresa e d’urgenza. Le continui liti tra i partiti non piacciono al capo del governo. A rischio ci sarebbero quei 200 miliardi derivanti dal Pnrr per cui lo stesso premier garantirebbe di fronte agli altri leader e all’Europa intera. I toni nelle scorse settimane si sono fatti sempre più accesi, sia tra il governo e Conte, con quest’ultima a parlare di una nuova maggioranza, sia con Salvini e l’ormai celebre accordo sui balneari che non è stato ancora trovato.

Draghi in Senato: dalle sanzioni alla Russia all’indipendenza energetica

Per il presidente del Consiglio quella di oggi è stata una giornata lunga. Il capo del governo si è presentato prima di fronte al Senato e poi alla Camera, ribadendo la posizione dell’Italia in merito all’invasione russa in Ucraina. Ha parlato di negoziati da riprendere e di Kyiv che «deciderà quale pace accettare». Passaggio obbligato, poi, sulla questione energia. «Le stime del governo indicano che potremmo renderci indipendenti dal gas russo nel secondo semestre del 2024: i primi effetti di questo processo si vedranno già alla fine di quest’anno», ha dichiarato. E poi un passaggio sul suo viaggio negli Stati Uniti: «Durante la mia visita a Washington ho condiviso con il presidente Biden la strategia energetica italiana e siamo d’accordo sull’importanza di preservare gli impegni sul clima che l’Italia intende mantenere». Ora la convocazione d’urgenza: si attendono novità.