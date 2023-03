Mario Day 2023, videogame e gadget per omaggiare Super Mario

Nintendo e Super Mario, da oltre 40 anni, sono binomio di successo. Maglietta e cappello rossi, salopette blu e guanti bianchi sono entrati nell’immaginario collettivo dei fan, tanto da uscire dal mondo gaming e sbarcare sul mercato con gadget, accessori e abbigliamento. Per questo, dal 2016, ogni 10 marzo si tiene il Mario Day, che però non ha alcun legame con la nascita o la storia dell’idraulico italiano più famoso delle console. La data è stata scelta semplicemente perché l’unione fra l’abbreviazione di Marzo (Mar) e il giorno 10 è un perfetto spelling del nome del protagonista. In attesa del nuovo film in arrivo al cinema il 5 aprile, ecco videogiochi e gadget per festeggiare al meglio la ricorrenza.

Mario Day 2023, i migliori videogiochi sull’idraulico e suo fratello Luigi

Parlando di Super Mario è impossibile non iniziare dai videogiochi. Dalla sua prima apparizione nel 1981 in Donkey Kong, il celebre idraulico è apparso in oltre 200 titoli su tutte le console Nintendo, da Wii a Game Cube e Switch. Gran parte dei capitoli è di stampo platform, con l’eroe impegnato a scalare montagne, attraversare scenari intricati e pieni di pericoli per raggiungere il suo obiettivo. Non mancano però alcuni rompicapo, senza dimenticare le versioni sportive con gare automobilistiche o partite di tennis e golf. Fra i videogiochi più emblematici, oltre al primo Donkey Kong, anche Mario Bros. del 1983 che inserì per la prima volta Luigi, il fratello di Mario con il cappello verde, e il primo a favorire la modalità multigiocatore.

On July 9, 1981, Nintendo released the arcade game, ‘Donkey Kong’ pic.twitter.com/zfuljmAXOI — RetroNewsNow (@RetroNewsNow) July 9, 2021

In Rete sono disponibili decine e decine di titoli, tra cui New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch, versione rimasterizzata del classico per Wii U (51.90 euro). Sempre per Switch c’è anche Super Mario 3D World (50.94 euro) per unirsi alla principessa Peach e a Toad in una missione contro il temibile Bowser. Al costo di 49.90 euro c’è invece Mario Kart 8 Deluxe, con l’idraulico in veste di pilota contro gli storici amici e antagonisti. Una vera chicca per i gamer e i fan di vecchia data è però Game & Watch Super Mario Bros, disponibile su Amazon al prezzo di 46.99 euro. Si tratta di una console speciale uscita nel 2016, in occasione del 35esimo anniversario del primo capitolo, e consente di giocare alle prime due storiche avventure dell’idraulico. Tascabile e con un design retro, è un vero oggetto da collezione.

Non solo gaming, tutti i gadget per festeggiare il personaggio Nintendo

L’universo di Super Mario non comprende soltanto videogame, ma ha ormai invaso numerosi altri settori. Fra questi i mattoncini della Lego, che negli anni ha dedicato diversi set all’idraulico e ai titoli Nintendo. In occasione del Mario Day 2023, l’azienda danese ha anticipato un importante annuncio alle ore 17. Difficile dire se si tratterà di un set speciale di costruzioni oppure addirittura di una partnership con la console di Kyoto per un nuovo capitolo dell’idraulico in versione mattoncino. Sarà possibile seguire l’evento in diretta su Youtube tramite il canale di Lego. Intanto su Amazon è possibile acquistare numerosi accessori e gadget ispirati al videogioco Nintendo. Come, ad esempio, le action figure del Lava Battle Set con Mario e Bowser, suo acerrimo nemico. Il prezzo su Amazon è di 40.59 euro.

Prepping Sr. Designer Didier for our LEGO Super Mario™ YouTube Premiere. He’s got big news to share with you… Tune in on March 10!#LEGOSuperMario #MAR10Day pic.twitter.com/070m6cQa63 — LEGO (@LEGO_Group) March 7, 2023

Ideale per il comodino della propria camera da letto è invece una lampada con l’aspetto di una pianta carnivora, spesso presente nei livelli del videogioco. Con un collo flessibile, può irradiare la stanza in più direzioni grazie a una luce discreta e non invasiva. L’alimentazione è disponibile però soltanto tramite la connessione Usb, pertanto occorre avere un adattatore dedicato alla presa di corrente. Il prezzo è di 39.90 euro. Fra le chicche più interessanti sul mercato ci sono anche gli auricolari con il classico colore rosso di Super Mario e il logo sul fronte della scatola. Vantano una longevità di circa sei ore in ascolto, una discreta qualità audio e connessione wireless bluetooth 5.0. Sono disponibili su Amazon al prezzo di 29.90.

Super Mario Bros., il 5 aprile sbarca al cinema il nuovo film

In occasione del Mario Day, è sbarcato online anche il trailer finale di Super Mario Bros. – Il film, progetto di animazione di Aaron Horvath e Michael Jelenic. Il lungometraggio, in arrivo nelle sale italiane il 5 aprile, racconta la storia di Mario, idraulico assieme al fratello di Luigi, pronto a imbarcarsi in un’impervia quanto affascinante avventura. Fra labirinti sotterranei e innumerevoli pericoli, i due protagonisti dovranno portare in salvo la principessa Peach, nelle grinfie del malvagio Bowser. In lingua originale Mario ha la voce di Chris Pratt, mentre Charlie Day sarà Luigi. Anya Taylor-Joy doppierà la principessa, Jack Black sarà Bowser e Seth Rogen presterà la propria voce a Donkey Kong. In italiano Claudio Santamaria doppierà Mario, Valentina Favazza la principessa Peach ed Emiliano Coltorti sarà Luigi. Fabrizio Vidale, già voce ufficiale di Black nei film al cinema, sarà Bowser.