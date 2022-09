Un premio a Cipollini, ma è polemica: «L’ex ciclista è sotto processo per stalking e lesioni»

Avrebbe dovuto ricevere lunedì prossimo un premio a Pontedera per i suoi meriti sportivi, ma più si avvicina il giorno fatidico più tutto sembra essere in dubbio. Mario Cipollini, uno dei ciclisti più vincenti e famosi della storia italiana, è finito al centro di numerose polemiche. A lui è stato assegnato un riconoscimento dedicato al pugile campione del mondo dei pesi medi Sandro Mazzinghi, con cui si premiano gli alfieri di sport, come il ciclismo, in cui alla base c’è il sacrificio. Ma in tanti non hanno dimenticato che Cipollini è attualmente sotto processo per stalking, lesioni e maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, Sabrina Landucci, con la sentenza in programma per il prossimo 17 ottobre.

Premio a Cipollini: pioggia di critiche

Il premio Mazzinghi andrà così a Mario Cipollini, a due settimane dalla sentenza prevista per il 17 ottobre, che sarà pronunciata dal pm del tribunale di Lucca. Stalking, lesioni e maltrattamenti nei confronti di Sabrina Landucci, sorella di Marco Landucci, attuale allenatore in seconda della Juventus: queste le accuse. Per questo sono arrivate nei confronti degli organizzatori un gran numero di critiche, tanto da chiedere il rinvio della decisione. «Un atleta virtuoso lo deve essere anche nella vita, soprattutto quella familiare e con le donne», ha dichiarato l’avvocato dell’ex moglie, Donatella Campione. Mentre per Riccardo Minuti, presidente del comitato organizzatore, la presunzione di innocenza è un diritto inviolabile e va rispettato.

Il racconto dell’ex moglie: «Mi ha aggredito davanti a colleghi e clienti»

I fatti risalgono al dicembre 2016 e al gennaio 2017. Per l’accusa Cipollini avrebbe compiuto «una serie di atti lesivi dell’integrità fisica e psichica» dell’ex moglie «con pugni, schiaffi, calci, con lesioni e minacce di morte». E il racconto di Sabrina Landucci lo conferma: «Stavo lavorando come ogni giorno nel centro sportivo quando Mario mi ha aggredito davanti a colleghi e clienti. Mi ha afferrato il collo e poi mi ha sbattuto la testa contro il muro. Avevo lesioni, dolore sono dovuta andare al pronto soccorso. Ma più che le ferite a farmi male è stato quel gesto così violento. Ancora oggi sono sconvolta». E nella richiesta di rinvio a giudizio si parlava pure di minacce di Cipollini: «Ti spacco tutto, ti ammazzo, sentirai il rumore delle ossa quando si spezzano».