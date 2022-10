Mario Cipollini condannato a tre anni per lesioni e minacce all’ex moglie

«Sono contenta anche se è stato un percorso difficilissimo. La cosa che mi ha ferito più di tutti è stata questa immagine di una madre inadeguata. Spero che tutto ciò serva per tante persone che come me per anni non sono riuscite a fare questo passo». Così l’ex moglie di Mario Cipollini Sabrina Landucci commenta la sentenza del tribunale di Lucca che condanna lo sportivo a tre anni con le accuse di maltrattamenti, stalking, minacce e lesioni.

Mario Cipollini, la sentenza

La sentenza del tribunale di Lucca non comporta solo l’arresto. Infatti, l’ex ciclista sarà tenuto a pagare un risarcimento di 80 mila euro all’ex moglie e altri 5 mila euro al compagno di lei, l’ex calciatore Silvio Giusti. Le indagini risalgono al 2017, quando la donna accusa Cipollini di maltrattamenti, stalking, minacce e lesioni tramite una denuncia. Durante il processo, il tribunale ha ascoltato testimonianze di amici della coppia sia per la difesa che per l’accusa.

La sentenza era prevista per l’estate 2022, ma arriva solo oggi, 17 ottobre, perché l’avvocato difensore aveva un impedimento. Il pubblico ministero aveva chiesto 2 anni di condanna per la vicenda con l’ex moglie e 6 mesi per le minacce al compagno di lei. Invece, il tribunale ha deciso di inasprire la condanna a 3 anni.

La vicenda

Secondo le accuse, l’ex ciclista soprannominato SuperMario avrebbe messo in atto «una serie di atti lesivi dell’integrità fisica e psichica dell’ex moglie con pugni, schiaffi, calci, con lesioni e minacce di morte» all’ex moglie e al compagno di lei.

Questo avrebbe poi portato la donna a sporgere denuncia nei suoi confronti. L’ex ciclista aveva sempre rispedito al mittente ogni accusa, dichiarando di essere completamente estraneo ai fatti che gli venivano contestati. «Le prime ore sono state veramente dure perché le parole della difesa mi hanno fatto molto male. Mi sono sentita veramente offesa» ha concluso l’ex moglie.