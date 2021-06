Stasera 15 giugno alle 21,20 su Italia Uno Le Iene dedicano uno speciale alla morte di Mario Biondo, cameraman di origini siciliane che nel 2013 fu trovato impiccato nella casa a Madrid dove viveva con la moglie Raquel Sánchez Silva, nota giornalista e conduttrice televisiva spagnola. Una morte che fu archiviata come suicidio ma che non ha mai convinto del tutto i familiari dell’uomo, che oggi continuano a chiedere giustizia. Le Iene – Speciale Mario Biondo, un suicidio inspiegabile è condotto da Cristiano Pasca e ripercorre tutte le tappe di una vicenda ancora poco chiara.

“Ditemi che mio figlio non è stato ammazzato. Come un omicidio anche un suicidio va dimostrato”. Speciale Mario Biondo: un suicidio inspiegabile, martedì dalle 21.10 su Italia1https://t.co/ZkKStvKpbH — Le Iene (@redazioneiene) June 14, 2021

Il 30 maggio 2013 Biondo venne trovato impiccato a una libreria. Per le autorità spagnole si trattò di suicidio, un’ipotesi che però non ha mai del tutto convinto i familiari del 30enne. Numerosi gli elementi difficilmente compatibili con un suicidio per impiccagione: tra questi, la presenza di un’emorragia cerebrale, la posizione del corpo e del cappio, il fatto che gli oggetti posizionati sulla libreria fossero rimasti in ordine. Il mobile stesso poi difficilmente avrebbe retto il peso di un uomo della corporatura di Biondo. Sulla fronte, poi, Biondo presentava una serie di contusioni che non coinciderebbero con l’assenza di traumi accertata dalla procura spagnola. Il sospetto insomma è che l’uomo sia stato messo in quella posizione solo dopo la morte.