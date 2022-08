Mario Biondo morto in Spagna, caso archiviato: “Impossbile dimostrare un omicidio”

È un giallo che dura da nove anni. Mario Biondo è morto il 30 maggio del 2013 a Madrid, in Spagna, impiccato alla libreria della sua casa. Del suo caso si è sempre detto che si fosse trattato di un suicidio. L’ipotesi tuttavia non ha mai convinto la madre del giovane palermitano. Per la prima volta, il gip del capoluogo siciliano dà ragione alla famiglia e conferma che si trattò di un omicidio. Mario Biondo morto in Spagna: “fu ucciso da mani rimaste ignote” Dopo due autopsie, diverse consulenze medico-legali e complicatissime indagini informatiche si smonta l’ipotesi del suicidio. Per la prima volta un giudice ha dato ragione alla madre di Mario che ha sempre escluso che il figlio si sia tolto la vita. Il palermitano, trasferitosi a Madrid dopo le nozze con Raquel Sanchez Silva, nota giornalista e conduttrice tv spagnola, venne trovato impiccato alla libreria all’interno della sua casa con una pashmina legata al collo.

“Non si è ucciso, non era drogato, non è morto durante un gioco erotico. Non sappiamo chi lo abbia ammazzato, ma almeno gli abbiamo ridato dignità”, ha detto Santina Biondo. Secondo il giudice, tuttavia, il lungo tempo trascorso e le indagini non corrette della polizia spagnola rendono oggi impossibile stabilire la verità e trovare i colpevoli, e per questo ha deciso di archiviare il caso.

“Gli elementi che si traggono dal fascicolo del pubblico ministero lasciano pensare che Mario Biondo fu ucciso da mani rimaste ignote e successivamente collocato in una posizione atta a simulare un suicidio”, ha scritto il pm Nicola Aiello. “Gli investigatori spagnoli avevano fretta di chiudere il caso, non fu superficialità, ma dolo, chissà cosa aveva scoperto Mario”, ha poi dichiarato la madre. “Io so solo che la colf lo ha trovato morto in casa e che la porta era chiusa da dentro. Quindi l’assassino aveva le chiavi“.

I pezzi mancanti nelle indagini “Al momento del ritrovamento del cadavere avrebbero dovuto essere svolte attività investigative che non sono state svolte“, ha detto ancora il gip, rispetto al lavoro incompleto degli inquirenti spagnoli. Ha inoltre sottolineato “le innumerevoli contraddizioni contenute nelle deposizioni rese dalla vedova di Biondo“. Troppi i pezzi mancanti nelle indagini. Dalle tracce di cocaina nelle urine di Mario, poi sparite dalle analisi successive, un’autopsia eseguita a Madrid che ha lasciato intatti gli organi interni, analizzati poi a Palermo durante la riesumazione, i progetti che Mario stava facendo per il suo futuro, incompatibili con una volontà di morte. E ancora due piume poggiate sulla libreria rimaste al loro posto, nonostante lo strangolamento abbia provocato spasmi che i consulenti hanno paragonato ai movimenti derivati da un sisma, e quegli inspiegabili traumi sulla fronte del ragazzo.