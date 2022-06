Adinolfi, 0 voti a Ventotene: «Non mi ha votato neanche il mio cane»

Tra chi parla di record, chi ride e chi commenta sarcasticamente, su Twitter da ore tiene banco la vicenda legata ai zero voti raccolti da Mario Adinolfi a Ventotene. Il partito della famiglia, che si ispira a valori cristiani e puntava a conquistare una percentuale con cui partire per una vera e propria scalata politica, non ha convinto. Una storia che ha fatto molto scalpore sui social, con centinaia di utenti a continuare a commentare nonostante siano passate quasi 24 ore dall’ufficialità. E intanto è stato lo stesso Adinolfi a scrivere su Twitter: «Non mi ha votato neanche il mio cane».

Adinolfi su Twitter, dalla battuta sul cane al «cambiamento necessario»

Il giornalista e scrittore Mario Adinolfi ha tentato di dare una rappresentanza politica ai partecipanti del Family Day, senza riuscirci. Nonostante la campagna elettorale e il suo obiettivo di superare l’1 per cento, non è andato oltre lo 0. E a commentare il fallimento elettorale è stato lui stesso su Twitter: «Niente, a Ventotene non mi ha votato neanche il mio cane. (Ho provato a forzare modalità paramafiose del voto nei piccoli centri meridionali. Ho perso. La democrazia funziona anche così. Ma mi ricandiderò a Ventotene e la cambierò, perché il cambiamento è necessario come l’aria)».

Su Twitter risate e battute

E i social, in questi casi, sono impietosi. Gli utenti hanno pubblicato un gran numero di battute, diventate presto virali, lanciando l’hashtag #Adinolfi che continua a distanza di ore a essere un trend su Twitter. Il suo nome viene sostituito al numero zero, con fotomontaggi di famose bevande senza zuccheri o battute relative ai voti a scuola. «Da settembre la professoressa urlerà “Ti metto Adinolfi nel compito, se non studi!”», scrive una ragazza. «+++ Farina 00 cambia nome in farina Adinolfi +++», twitta un utente. E ancora: «Adinolfi distrugge in un giorno solo le tre leggi della fisica secondo le quali è impossibile raggiungere lo zero assoluto. Si può».