Marino Bartoletti: età, moglie, figlie e tumore del giornalista

Nato a Forlì il 30 gennaio del 1949 (oggi ha dunque 74 anni), Marino Bartoletti è ancora oggi senza ombra di dubbio uno dei giornalisti sportivi più apprezzati in assoluto nel nostro Paese. Ecco tutte le curiosità su di lui, compreso un evento tragico che ha segnato per sempre la sua vita.

Marino Bartoletti, chi è: la storia e la biografia

Bartoletti ha alle spalle una formazione in Giurisprudenza, ma in realtà ha iniziato quasi subito ad occuparsi di giornalismo collaborando in primis con una testata importante come Il Resto del Carlino e passando al Guerin Sportivo nel 1971, dando così ufficialmente il via ad una carriera nel mondo dello sport. Per sette anni, dal 1973 al 1980, ha infatti collaborato con Il Giorno in veste di inviato sportivo sul campo, seguendo soprattutto il calcio e il mondo dei motori, partecipando ad alcuni dei più importanti tornei mondiali, Olimpiadi e Mondiali di Calcio compresi. Gli anni ’80 in modo particolare saranno per lui un periodo molto fortunato, nel corso del quale avrà occasione di lavorare per Rai e Mediaset come conduttore rispettivamente di La Domenica Sportiva e il Processo del Lunedì e A tutto campo, Calcio d’estate e Domenica Stadio.

Molto importante, soprattutto nell’ultimo ventennio è stato il suo impegno in radio: è stato nel corso del tempo una delle voci di punta delle trasmissioni sportive di Rai Radio 2 e Radio 24, tra le altre emittenti. Più di recente, Bartoletti ha focalizzato i suoi interessi sul mondo della musica e dello spettacolo, diventando presenza fissa in veste di opinionista (celebre è la sua passione per il Festival di Sanremo) in trasmissioni come Domenica in, La Vita in Diretta e Oggi è un altro giorno.

Sono attualmente dodici i libri che il giornalista ha pubblicato, di cui l’ultimo, intitolato La squadra dei sogni – La coppa dell’amicizia, uscito nel 2020.

La morte della moglie, le figlie e il tumore



La vita del giornalista è stata segnata da un momento estremamente difficile. Nel 2016, infatti, Bartoletti si era trovato costretto a dire addio all’amata moglie Carla Brunelli, scomparsa per un incidente domestico rimanendo schiacciata in una porta scorrevole mentre faceva le pulizie. I due erano convolati a nozze nell’ormai lontano 1974 ed erano diventati nonni di tre nipoti grazie alle due figlie Cristina e Caterina.

Bartoletti, che tra le altre cose si è anche candidato a sindaco di Forlì nel 2014, ha inoltre dovuto affrontare un tumore. In un’intervista al Corriere del 2021 (e in un’altra a Serena Bortone), il conduttore aveva raccontato di aver scoperto un cancro alla prostata nel corso di un controllo di routine. L’ultima volta che ne ha parlato apertamente è stato lo scorso marzo, pubblicando uno scatto dal letto dell’ospedale ringraziando i medici che lo hanno attualmente in cura.