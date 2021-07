Marinella Soldi è la nuova presidente Rai. La ratifica in Commissione di Vigilanza dove la sua nomina ha ottenuto 29 voti favorevoli, cinque contrari e tre astensioni. La scelta della manager era stata avanzata dal presidente del Consiglio Mario Draghi insieme a quella di Carlo Fuortes passato dalla sovrintendenza della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ad amministratore delegato di Viale Mazzini. «Congratulazioni e buon lavoro a #MarinellaSoldi neo presidente della #Rai», ha twittato Valeria Fedeli, senatrice Pd e capogruppo dem in Vigilanza. «La sua nomina è stata appena ratificata in commissione di Vigilanza. Con vertici e cda finalmente rinnovati adesso si può e si deve davvero lavorare al rilancio del servizio pubblico».

La carriera di Marinella Soldi: da McKinsey a Mtv

Marinella Soldi è attualmente presidente della Fondazione Vodafone Italia e consigliere indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. Classe 1966, Soldi è nata a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, ed è cresciuta a Londra dove la sua famiglia si trasferì quando aveva otto anni. Nella capitale britannica si è laureata alla London School of Economics. Ha proseguito poi gli studi in Francia dove ha conseguito un master in Business Administration presso l’Institut européen d’administration des affaires, l’Insead di Fontainebleau. Soldi ha cominciato la sua carriera in McKinsey come consulente strategica tra Italia e Regno Unito. Successivamente passa a Mtv Europa. Promossa direttore generale di Mtv Italy, torna a Londra come Senior vice president. Nel 2000 fonda la sua società, la Soldi Coaching, lavorando come leadership coach nei settori della tecnologia e dei media.Successivamente torna al mondo della televisione entrando in Discovery come managing director Sud Europa, dal 2009 al 2018. Ora è la volta della tivù pubblica.