Sui migranti Marine Le Pen difende Meloni e attacca il governo francese

Sul caso Ocean Viking, Marine Le Pen si schiera dalla parte di Giorgia Meloni usando la tensione tra Italia e Francia e il via libera di Parigi allo sbarco dei migranti a Tolone per attaccare Emmanuel Macron e le Ong, definite «complici degli scafisti». Per la leader del Rassemblement National, intervistata dal Corriere della Sera, le accuse del governo francese a quello italiano «rivelano un rigetto della democrazia». Gli italiani, continua l’ex candidata all’Eliseo, «hanno eletto Giorgia Meloni, notoriamente contraria all’immigrazione clandestina anarchica che le Ong cercano di imporci. Rifiutando lo sbarco alla Ocean Viking il governo di Roma non fa che rispettare la volontà del popolo italiano». Quanto al governo francese, ha aggiunto, «lo trovo ipocrita perché evoca ragioni umanitarie ma nel 2018 la nave Aquarius venne rifiutata dalla Francia e fu costretta a navigare fino a Valencia». Secondo la deputata di Rn, inoltre, Macron ha innescato il contrasto con il governo italiano perché «è stato molto criticato a sinistra per avere subito incontrato Meloni a Roma, vuole farsi perdonare».

Le Pen contraria alla politica Ue dei ricollocamenti

Per Le Pen l’unica politica umanitaria «è quella della fermezza». Mentre le Ong «è come se dicessero “prendete pure la via del mare, tanto ci saremo noi a salvarvi”. È un atteggiamento irresponsabile che incoraggia viaggi molto pericolosi. Più in generale, le Ong fanno il contrario di quel che noi riteniamo giusto. Noi siamo per una politica dissuasiva, perché i Paesi europei non hanno niente da offrire a chi arriva». Sul concetto di porto sicuro poi si è chiesta: «Perché non approdano in Algeria, o ancora più vicino in Tunisia? Quelli non sono porti sicuri? È un atteggiamento di grande disprezzo nei confronti di quei Paesi, oltretutto incomprensibile visto che ogni anno centinaia di migliaia di europei vanno a passare le loro vacanze in Tunisia. I porti tunisini sono sicuri per i turisti e non per la Ocean Viking? La verità è che il governo francese è favorevole all’immigrazione e non lo vuole dire». Naturalmente la leader di estrema destra è contraria al ricollocamento in Europa dei richiedenti asilo richiesta anche da Roma. «Io non voglio accogliere migranti nel mio Paese e non voglio neanche imporli agli altri», ha tagliato corto al Corsera. «L’Unione europea non può imporre migranti a popoli che non li vogliono».