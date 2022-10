Marina Occhiena ricorda Franco Gatti e si commuove: «Non stava bene»

Marina Occhiena ha ricordato Franco Gatti, il fondatore della band i Ricchi e Poveri, morto il 18 ottobre. «Ieri sono andata a trovarlo e abbracciarlo, gli volevo tanto bene e mi ha aiutata tanto, mi è stato vicino», ha detto la compagna artistica. Il musicista ormai da tempo era affetto dal morbo di Crohn .

Marina Occhiena ricorda Franco Gatti: «Mi ha mandato un video messaggio»

Intervenendo a Storie Italiane su Rai1, Marina Occhiena ha ricordato il compagno artistico Franco Gatti, scomparso il 18 ottobre. Nonostante entrambi avessero lasciato, in momenti diversi, i Ricchi e Poveri, si erano riuniti felicemente in occasione del Festival di Sanremo del 2020. Al tempo si pensava che la vecchia formazione potesse addirittura fare qualche concerto. Poi, però, l’idea era saltata con l‘avanzare della pandemia.

«Non ci voleva proprio», ha detto Marina Occhiena in collegamento telefonico. «Mi porterò dentro per sempre il video messaggio che mi ha mandato qualche settimana fa proprio alla vostra trasmissione. Lui non stava bene, lo aveva dichiarato, e avrebbe anche potuto non farlo e invece lui… Gliene sarò per sempre grata. È stato un grande regalo. Ha continuato la cantante. Ieri sono andata a trovarlo e abbracciarlo, gli volevo tanto bene e mi ha aiutata tanto, mi è stato vicino».

E rispetto alla Reunion, Occhiena ha detto: «Per fortuna siamo riusciti a farla. Lui voleva rivedere il gruppo riunito prima che succedesse qualcosa. È stata una cosa bellissima, un grande dono anche per i fan che ci hanno seguito per così tanto tempo. Non so cosa dire, sono affranta, dopo Ballando con le stelle, nel settembre del 2020, non ci siamo più visti tutti insieme perché non si poteva. Il Covid ci ha portato via due anni e all’età di Franco non sono pochi. Non stava tanto bene, poi si è aggravata la situazione, è peggiorata. Noi poi ci siamo visti così, personalmente, solo per la voglia di vederci, ma lavorare insieme non è stato possibile. Peccato davvero».