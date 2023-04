Marina Occhiena: età, marito, figlio e amore con Franco Califano

Marina Occhiena è una cantante e attrice italiana conosciuta per essere stata la “bionda” dei Ricchi e Poveri. Nata a Genova il 19 marzo 1950, approda nel mondo della musica a soli 15 anni registrando la sua prima canzone dal titolo A poco a poco. Pochi mesi dopo, pubblica il suo primo 45 giri contenente i brani Insegnami ad amare e Bastian contrario.

Marina Occhiena: biografia e carriera

La donna entra a far parte dei Ricchi e Poveri, quartetto composto da Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Angela Brambati, nel 1967. Il debutto della band fu al Cantagiro 1968 con L’ultimo amore e due anni dopo i quattro sono per la prima volta al Festival di Sanremo, dove si piazzano secondi per due anni consecutivi (rispettivamente nel 1970 e nel 1971 con i brani La prima cosa bella e Che sarà). Nonostante i successi della band e le vittorie a Sanremo, la Occhiena decide di lasciare il gruppo e iniziare una carriera da solista ma non otttiene il successo sperato. Partecipa al Festivalbar nel 1985 con il brano Videosogni e nei primi anni Ottanta incide Serenata (con cui partecipò al Festivalbar del 1982) e Talismano (scritto per lei da Cristiano Malgioglio nel 1981), due dei suoi brani più conosciuti. Nel 2021 è tornata ad esibirsi con il gruppo in occasione della reunion sul palco di Sanremo.

Oltre alla carriera musicale, si è cimentata anche in diversi progetti cinematografici e teatrali. Nel 1984 ha recitato nella pellicola Chewingum diretta da Biagio Proietti e nel 1993 ha partecipato a Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo diretto da Bruno Gaburro. A teatro interpreta invece ruoli di co-protagonista nella commedia musicale Gianburrasca, in Lisistrata e in Baciami, stupido. Nel 2004 gli viene assegnato il ruolo principale in Salomè di Gianni De Feo mentre nel 2005 è stata la protagonista di Se stasera sono qui di Lino Procacci. In tv ha condotto Girocantando su Odeon TV e ha partecipato alla serie Incantesimo 7 in onda su Rai 2. Nell’autunno del 2006 ha partecipato al reality L’isola dei famosi, arrivando in finale e piazzandosi terza.

Marina Occhiena: la storia d’amore con Franco Califano

La cantante è nota anche per la sua storia d’amore con Franco Califano, conosciuto agli inizi della carriera con i Ricchi e Poveri. Primo produttore del gruppo, lo incontrò alla casa discografica Carosello diretta artisticamente dal cantante romano che all’epoca aveva 29 anni. Fu proprio lui a dare il nome Ricchi e poveri alla band. Come ricorda la stessa Occhiena: «Califano ha contribuito a definire il nostro stile e ha scelto per noi questo nome, sostenendo che eravamo ricchi di spirito e poveri di risorse. Era dotato di grande sensibilità e amava i giovani e tutto ciò che stava per sbocciare».

Per quanto riguarda la loro relazione, iniziò quando lei aveva 17 anni e lui 29 (fu il suo primo fidanzato). Lui le fece una corte spietata e durò per qualche anno fino a quando finì in maniera naturale: «Le nostre vite hanno preso strade separate in modo naturale, senza che fossero prese decisioni drastiche. Io ero sempre in tour con la band e lui era impegnato in mille attività. Non ci siamo più visti».

Dopo Califano, la cantante ha avuto altre due storie importanti con il cantautore Cristiano Minellono e con il ginecologo Giuseppe Giordano, che ha sposato e dal quale ha avuto il figlio Gionata nel 1997.