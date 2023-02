Marina Nalesso non è più la portavoce del ministro Sangiuliano

Un’altra portavoce di un ministro ha lasciato il proprio posto. Secondo quanto rivelato da Dagospia, la giornalista Marina Nalesso tornerà in Rai, lasciando l’incarico da capo della comunicazione al fianco del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, tra l’altro suo ex direttore al Tg2. Continua così l’emorragia di capi di gabinetto, portavoce, segretari particolari del governo Meloni.

Nalesso dopo Celotto, Colucci, Pelosi e il caso Sechi

Riassumendo: dopo l’addio di Alfonso Celotto, capo di gabinetto della ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, era arrivata l’uscita di Valentina Colucci, segretaria particolare del ministro per le Imprese e il Made in Italy (Mimit) Adolfo Urso, che ha dovuto registrare anche l’addio del suo portavoce Gerardo Pelosi. Senza contare il tira e molla sulla nomina di Mario Sechi a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni lo vorrebbe come suo portavoce ma avrebbe incontrato più di una resistenza: da Francesco Lollobrigida che ha espresso riserve, fino a Matteo Salvini e alcuni direttori di giornali di destra. Oltre naturalmente alle resistenze dello staff della leader di Fdi, a partire da Giovanna Ianniello, portavoce storica di Meloni.