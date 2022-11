Marina Massironi: marito, figli e vita privata dell’attrice nel cast di LOL 3

Marina Massironi entra nel cast di Lol 3. L’attrice, cabarettista e doppiatrice italiana attiva in teatro, cinema e televisione sarà una delle concorrenti del programma televisivo di Amazon Prime. Il compito di Marina, che ha collaborato anche con Aldo, Giovanni e Giacomo, sarà quello di coinvolgere tutti in grasse risate, tentando di sconfiggere i suoi avversari.

Marina Massironi: marito, figli, vita privata della partecipante di Lol 3

Nata nel 1963, Marina ha vinto in passato il David di Donatello e il Nastro d’argento. Il divorzio da Giacomo Poretti non le impedì di continuare a lavorare con il trio anche dopo la relazione con l’autore e sceneggiatore Paolo Cananzi. È doppiatrice per i cartoni animati, come la cugina Cinzia. Ha una grande carriera nel cinema e nel teatro soprattutto.

L’attrice ha 59 anni e non ha figli. La storia con Cananzi continua dal 1994. Dopo aver lasciato il trio dopo Pane e Tulipani, la cabarettista di Legnano, nel Milanese, ha scelto di inseguire il suo sogno del teatro e ha continuato a calcare i palchi italiani. Ogni tanto ricompare come ospite in televisione, oppure la si riconosce in qualche film italiano.

Curiosità sull’attrice

«La passione è sempre più cresciuta dopo quell’esperienza all’oratorio, in classe mi facevano leggere le poesie, poi è arrivata la radio, e appunto la scuola di recitazione, appena diplomata al liceo. Già ai microfoni della radio inventavo personaggi, scrivevo testi, li interpretavo. Ho iniziato con il teatro per ragazzi, forse non ero ancora così ‘matura’ ma avevo una gran voglia di imparare» racconta in un’intervista rilasciata a gennaio di quest’anno.

Ora è pronta per Lol 3, dove dovrà dimostrare il suo talento teatrale a colpi di risate. Per lei il teatro è «Un luogo dove la finzione è più reale della vita, dove la finzione è magica. In sintesi è un meraviglioso mondo da vivere».