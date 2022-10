Marina Calderone, chi è il nuovo ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Dopo un impegno trentennale nel mondo delle libere professioni, Marina Elvira Calderone è stata nominata ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del nuovo governo Meloni. Tante le sfide che dovrà affrontare in via Veneto, dal reddito di cittadinanza al rilancio dell’occupazione.

Marina Calderone è il nuovo ministro del Lavoro

Nata a Bonorva (Sassari) nel 1965, è laureata in Gestione aziendale internazionale ed è consulente del lavoro dal 1994. Dal 2005 svolge il ruolo di presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, categoria che conta circa 26 mila professionisti, e dal 2009 è anche al vertice del Comitato unitario permanente degli Ordini e dei Collegi professionali (Cup).

Tra i tanti incarichi ricoperti negli anni nel mondo professionale, c’è quello di componente del consiglio di amministrazione di Finmeccanica, oggi Leonardo (2014-2020). Attualmente è titolare di Cdl, una società tra professionisti fondata con il marito avvocato Rosario De Luca che fa consulenza alle imprese su licenziamenti, contenziosi e contrattualistica.

Promotrice del Festival del lavoro, l’appuntamento annuale organizzato dai consulenti che affronta le novità legislative e non solo che riguardano il mondo del lavoro, è da tempo in prima fila per l’affermazione dell’equo compenso per i professionisti. Il disegno di legge, a prima firma proprio della premier Giorgia Meloni, era atteso per l’approvazione definitiva in Senato a luglio scorso nei giorni in cui è poi scoppiata la crisi di governo. La proposta riguarda, in particolare, l’estensione dell’equo compenso alle imprese dai 50 dipendenti in su.

Le posizioni

Ora dovrà affrontare sfide sul lavoro a 360 gradi, dal rilancio dell’occupazione alla tenuta dei redditi. Convinta che sia necessario ridurre il cuneo fiscale e contributivo che pesa su imprese e lavoratori, è favorevole alla massima flessibilità contrattuale, intende intervenire sulle politiche attive connesse al reddito di cittadinanza ed è contraria al salario minimo per legge («aumenterebbe del 20% il costo del lavoro per le imprese») e al recente decreto Trasparenza («aggrava gli oneri per le imprese»).