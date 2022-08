Marina di Carrara, la barca di Giovanni Soldini danneggiata da una tromba d’aria

Il maltempo flagella da ore il nord Italia, mentre dall’altra parte il sud è nella morsa del caldo torrido. I danni fatti registrare dai forti temporali e da raffiche di vento di oltre 100 km/h sono ingenti in ogni Regione e ci sono anche casi eclatanti, come quello della Maserati Multi70. Si tratta dell’imbarcazione di Giovanni Soldini, famoso velista italiano, che ora deve fare i conti con i danni subiti dal mezzo.

La Maserati Multi70 di Soldini vola per una tromba d’aria

L’imbarcazione era ormeggiata a Marina di Carrara quando una violenta tromba d’aria l’ha praticamente fatta volare fuori dal suo invaso, arrecandole danni che ancora non sono stati quantificati. A denunciarlo è stato lo stesso Soldini su Twitter: «Una violenta tromba d’aria ha investito questa mattina la zona del nostro cantiere, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi danni. Il vento ha sollevato Maserati Multi 70 facendola uscire dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di distanza».

Una violenta #trombadaria ha investito questa mattina la zona del nostro cantiere, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi danni. Il vento ha sollevato #MaseratiMulti70 facendola uscire dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di distanza.@Maserati_HQ @Aon_plc pic.twitter.com/ETKEHECVtj — giovanni soldini (@giovannisoldini) August 18, 2022

Soldini su Twitter: «Emergenza climatica sotto gli occhi di tutti»

Il celebre velista ha proseguito: «Stiamo ancora verificando l’entità dei danni subiti, domani con una gru rimetteremo la barca sulle selle e inizieremo delle analisi con ultrasuoni per trovare i punti che hanno subito degli urti». Poi l’analisi e la riflessione su come si stato possibile un maltempo simile: «Questi eventi meteorologici così violenti, che causano danni gravissimi, sono collegati alla temperatura elevata dell’acqua del Mediterraneo e sono sempre più frequenti. L’emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti, per limitare le conseguenze dobbiamo agire ora».