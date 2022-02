Marina Crialesi, chi è l’attrice italiana nel cast di “Lea – Un nuovo giorno”

Attrice italiana nota soprattutto per la sua partecipazione a Un posto al sole, Marina Crialesi è presente nel cast di Lea – Un nuovo giorno, la nuova fiction a tema medico in onda su Rai Uno da martedì 8 febbraio 2022: vediamo chi è e quali sono state le tappe più importanti della sua carriera.

Chi è Marina Crialesi

Nata a Lamezia Terme nel 1989, durante l’infanzia si è trasferita a Rimini con tutta la famiglia. Appassionata di danza classica, teatro e cinema, ha deciso di intraprendere la seconda strada iscrivendosi alla scuola di recitazione Jenny Tamburi di Roma. Dopo essersi diplomata si è trasferita a Milano, dove ha iniziato la sua carriera da attrice teatrale. A 19 anni si è inoltre iscritta alle selezioni per Miss Mondo riuscendo a classificarsi prima per le Marche.

Dopo diverse esperienze in teatro, Marina ha debuttato al cinema con Sospese– Il segreto del vecchio albero, un film di Valerio Orsolini, e nella serie I bastardi di Pizzo Falcone, in cui ha recitato insieme ad Alessandro Gassman, Carolina Crescentini e Tosca D’Aquino. Il vero successo è però giunto grazie al ruolo interpretato in Un posto al sole, una delle soap operas più longeve della Rai in cui l’attrice ha vestito i panni di Beatrice Lucenti.

La vita privata di Marina Crialesi

Nonostante ci tenga a mantenere riserbo sulla sua vita privata, non c’è mistero sulla sua situazione sentimentale. Dal 2020 è infatti legata a Nicolò Zenga, figlio dell’ex portiere Walter e fratello di Andrea con cui nel 2021 si è anche sposata. Una cerimonia intima con pochi invitati in Comune a Roma prima del grande evento davanti all’altare.

A saltare all’occhio era stata l’assenza dei familiari, poi giustificata dalla stessa coppia: “Abbiamo voluto fare una cosa che fosse solo nostra e condivisa con testimoni e damigelle prima di fare il grande evento in chiesa. Purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi”.