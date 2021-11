Marilyn Manson accusato di violenze sessuali: perquisita la casa

Gli inquirenti cercano elementi per comprovare o smentire le accuse di violenze sessuali fisiche o psicologiche mosse da diverse donne nei confronti di Marilyn Manson. Per questo motivo la casa della rockstar è stata perquisita dalle autorità. In particolare si cercava una sorta di “camera delle torture” nella quale la rockstar si ipotizza rinchiudesse le donne che stava frequentando. L’indagine era partita mesi fa dopo le denunce di violenze avvenute tra il 2009 e il 2011 a West Hollywood, dove il cantante viveva.

Marilyn Manson, si cerca “la camera delle torture”

I nomi delle presunte vittime – circa una quindicina – non sono stati rese noti in maniera ufficiale. Ci sono, però, diverse dichiarazioni a mezzo stampa di alcune delle presunte vittime tra le quali l’ex fidanzata Evan Rachel Wood che di recente lo ha definito un «violentatore». Secondo un articolo pubblicato sul magazine statunitense Rolling Stone, Manson aveva una piccola stanzetta insonorizzata e con pareti di vetro nella quale rinchiudeva le donne che stava frequentando.

Si tratta di un dettaglio emerso incrociando le informazioni contenute nei documenti dei processi in corso e intervistando decine di persone. A firmare il reportage erano stati i giornalisti Kory Grow e Jason Newman.

Manson ha sempre negato le accuse

La risposta di Manson era stata: «Sono affermazioni che sono orribili distorsioni della realtà». A raccontare in tribunale retroscena sui presunti abusi è stata anche Esmé Bianco, attrice apparsa in Game of Thrones. La donna sostiene di essere stata rinchiusa da Manson in una camera da letto, privata di cibo e sonno, frustata, costretta con droghe a pratiche sessuali e scosse elettriche.

Secondo Bianco il cantante avrebbe infranto persino le «leggi sul traffico di essere umani», quando nel 2011 la fece spostare da Londra negli Stati Uniti. Da quanto dice l’avrebbe «attirataa con promesse di lavoro» per una clip musicale mai uscita.

Le pesanti accuse mosse a Marilyn Manson

Tra le accusatrici note c’è l’ex assistente, che avrebbe subito violenza sessuale e percosse dal cantante sottostando alla «sua posizione di potere e celebrità».

Ormai da qualche tempo Marilyn Manson (vero nome Brian Hugh Warner) è al centro di una serie di ricorsi legali e di rivelazioni intorno a quelli che alcune sue ex definiscono comportamenti abusivi e violenti, dal punto di vista psicologico come da quello fisico. L’hanno accusato molte donne, le più famose sono, appunto, le attrici Evan Rachel Wood ed Esmé Bianco, mentre altre sue ex hanno detto di non avere mai subito violenze di sorta (Dita Von Teese e Rose McGowan). Dal canto suo, Manson ha sempre negato le accuse.