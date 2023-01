Marie Kondo, regina dell’ordine, getta la spugna: «La mia casa è un caos»

Marie Kondo cambia filosofia. La consulente e scrittrice giapponese che aveva fatto del suo metodo sull’ordine una ragione di vita, ammette: «La mia casa è un caos».

Marie Kondo getta la spugna sull’ordine

«Ci ho rinunciato. Ora per me è importante passare del tempo con i miei figli in casa», ha affermato. Una vera sorpresa per chi aveva apprezzato il suo bestseller nel 2011, “La magia del riordino”, cercando di seguirne le orme e carpirne i segreti. La consulente e scrittrice giapponese, presentando il suo ultimo libro intitolato “Come organizzare il tuo spazio e raggiungere i tuoi ideali di vita” ha sfatato il mito dell’ordine a tutti i costi. »La mia casa è disordinata», ha ammesso secondo quanto riporta il Washington Post. Ordine significa mettere a posto ciò che è disordinato dentro di noi assegnando le giuste priorità, suggerisce la Kondo.

«Bisogna dedicare il tempo a ciò che si reputa importante»

Marie Kondo ha spiegato che da quando ha avuto il suo terzo figlio nel 2021, la sua casa non è più in ordine come prima, ma il modo in cui spende il suo tempo è quello giusto per lei in questo momento della vita: «Fino a oggi sono stata una organizzatrice per professione… Ora ci ho rinunciato. Capisco ad esempio che è importante per me passare tempo con i miei figli in casa». La Kondo fin da bambina ha seguito la disciplina del riordino sviluppando un vero e proprio metodo che ha utilizzato per se stessa e insegnandolo agli altri. Una filosofia di vita che attinge a quella zen, e che parte dal presupposto che non bisogna accumulare le cose che non servono. A distanza di qualche anno, ha modificato modifica il suo pensiero indicando un’alternativa per raggiungere l’equilibrio interiore: «Ordinare significa fare i conti con tutto quel che è disordinato nella tua vita».