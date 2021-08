Stasera alle 21,20 su Italia 1 andrà in onda il quarto appuntamento con Battiti Live, la rassegna musicale di Radionorba che raduna sullo stesso palco tutti i tormentoni dell’estate 2021. Si tratta delle repliche del concerto andato in scena nel mese di giugno dal Castello Aragonese di Otranto, in provincia di Lecce: quest’anno infatti, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, la kermesse si è vista costretta a rinunciare al suo format itinerante, puntando tutto sul palcoscenico offerto dalla location salentina.

Il pubblico, in forma ristretta, ha potuto accedere alla serata solo tramite certificato vaccinale o tampone negativo, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. Alla guida della serata, anche stavolta, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci (qui carriera e vita privata), coadiuvati dalla giovanissima Mariasole Pollio.

Battiti Live, la scaletta degli artisti in scena stasera sul palco di Italia 1

Ecco gli artisti che si esibiranno nella serata odierna di Italia 1. La scena internazionale sarà rappresentata dalla britannica Alice Merton, salita alla ribalta quattro anni fa con No Roots, e quest’anno in radio con Vertigo, e dal dj tedesco Topic, famoso per la sua Breaking Me assieme ad A7S. Per la musica italiana si esibiranno Elettra Lamborghini con la sua Pistolero, brano già disco di platino, i The Kolors, Ernia, Rkomi, Gaudiano, Aiello, Icon 808, Didi e Nicola Siciliano. E ancora, spazio a Giacomo Urtis, ai Boomdabash e a Baby K con la loro Mohicani e ad Aka7even con la sua Loca. Saliranno sul palco anche Mr. Rain, Deddy, Federico Rossi, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave e infine Braco e Luna.

Come sempre, non mancheranno le tre esibizioni on the road, ossia registrate separatamente rispetto al concerto principale in altre location della Puglia. Da Grottaglie, in provincia di Taranto, si esibirà Annalisa, mentre Giovinazzo, in provincia di Bari, sarà teatro della performance de La rappresentante di lista. Infine J-Ax e Jake la Furia infiammeranno la serata con la loro Salsa direttamente da Barletta.

Chi è Mariasole Pollio, la giovane conduttrice di Battiti Live su Italia 1 stasera 3 agosto

A raccogliere le reazioni del pubblico direttamente dalla platea ci sarà la giovanissima Mariasole Pollio. Napoletana, classe 2003, è un’attrice e una nota youtuber italiana, tanto che il suo canale conta quasi 300 mila iscritti. Amante sin da piccola della recitazione, ha iniziato a studiare teatro a soli tre anni, proseguendo poi con la scuola del cinema.

Grazie alle doti dimostrate anche sul suo canale Youtube, ha ottenuto un ruolo nella fiction Rai Don Matteo, in cui ha vestito i panni della giovane Sofia. A novembre 2018 invece ha fatto il suo esordio sul grande schermo con il film Se son rose, dove ha prestato il volto a Yolanda, figlia del personaggio interpretato da Leonardo Pieraccioni, che è anche il regista del progetto. Poco prima, nell’estate dello stesso anno, aveva fatto il suo esordio per Battiti Live, lavorando al fianco di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Lo scorso aprile è uscito il suo primo libro, Oltre, in cui ha deciso di mettersi a nudo per trasmettere a chi ha un sogno nel cassetto la tenacia per andare fino in fondo.

Per quanto riguarda la vita privata, Mariasole oggi vive nella sua città natale, a Napoli, ed è ufficialmente single. Alcuni rumors recenti tuttavia la vorrebbero fidanzata con il cantante Giovanni Antonacci, figlio di Biagio. Altre voci invece la danno molto vicina a Federico Rossi, con cui è stata vista più volte. Il suo account Instagram, @mariasole_pollio, conta circa 1 milione e mezzo di follower.