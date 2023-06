Mariasofia Federico presa da Siffredi nell’Academy: «Voglio accrescere il mio bagaglio»

L’ex ragazza de Il Collegio Mariasofia Federico, ora famosa su Only Fans, entrerà a far parte dell’Academy di Rocco Siffredi. L’ha dichiarato lei stessa attraverso i social.

Mariasofia Federico nell’Academy di Rocco Siffredi

«Sono stata presa alla Siffredi Academy e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa. Perché sapete bene che da quando ho compiuto 18 anni sono entrata nel mondo del porno e da lì ho iniziato a rilasciare tantissime interviste e a pubblicare altrettanti post sulla mia pagina di attivismo per sensibilizzare sul sex work», questo quanto dichiarato da Mariasofia.

L’idea della neo 18enne è quello di far luce sul mondo un po’ tabù nel quale ha deciso di lavorare «così da abbattere gli stereotipi nocivi sulle persone che come me rientrano in una categoria ancora giudicata male da parte della popolazione». «Quindi sarà davvero incredibile potermi confrontare con persone più esperte di me e accrescere il mio bagaglio culturale. Sintonizzatevi e non perdetevi nemmeno una puntata», ha aggiunto.

La Federico entrerà a far parte della prima classe al femminile della Siffredi Academy. La 18enne è già famosa, con il suo seguito sui social, in particolare Only Fans, dove aveva parlato della sua volontà di entrare in questa accademia nata per istruire gli attori che vorranno entrare a far parte del cinema porno.

L’accademia di Rocco Siffredi

Dal canto suo Rocco Siffredi si dice entusiasta di questa nuova classe tutta al femminile: «È la prima volta, sono molto eccitato perché è una novità: oggi tante ragazze lavorano con Onlyfans e girano video da casa, qui invece possono sperimentare sul set professionale». A comporre questa classe sono state scelte dodici creator italiane di OnlyFans che prenderanno parte alla prima settimana di corso intensivo dedicata solo all’universo femminile.