Mariano del Friuli, giovane operaio morto schiacciato da un macchinario in fabbrica

Incidente mortale sul lavoro quello accaduto nella notte tra ieri e oggi. A perdere la vita un operaio di 30 anni, schiacchiato da un macchinario mentre lavorava all’interno di un’attività produttiva nella zona industriale di Mariano del Friuli, in Provincia di Gorizia.

Mariano del Friuli, operaio morto schiacciato da un macchinario in fabbrica

L’incidente è avvenuto all’1.30 circa. A dare l’allarme i colleghi della vittima, operai specializzati nella produzione di alluminio. I soccorsi medici sono arrivati nel giro di poco tempo e, vista la gravità dwlla sitiazuone, la centrale operativa della Sores (Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) ha inviato sul posto un’ambulanza da Gradisca d’Isonzo e un elicottero di soccorso che potesse trasportare l’operaio in ospedale più velocemente. Per il 30enne però, tutto ciò non è stato sufficiente e l’uomo è deceduto prima di arrivare al nosocomio a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per mettere i sicurezza la zona, nonché i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi al fine di ricostruire con esattezza i fatti. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato il giovane ad essere schiacciato dal macchinario, così come in corso sono le verifche in merito al rispetto delle norme di sicurezza da parte della fabbrica.