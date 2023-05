Marianna Morandi: età, compagno, figli e Biagio Antonacci

Nata il 14 febbraio del 1969 (oggi ha 54 anni), Marianna Morandi è un’attrice italiana nota tra le altre cose per essere strettamente imparentata con l’amato cantante Gianni, di cui è la figlia secondogenita. Ecco tutte le curiosità su di lei.

Chi è Marianna Morandi: vita e carriera della figlia di Gianni Morandi

Forse non tutti sanno che il famoso cantante di Monghidoro, interprete di hit come Fatti mandare dalla mamma, aveva avuto una prima figlia, Serena, che visse soltanto poche ore. Marianna è dunque ufficialmente la sua seconda figlia avuta dalla prima moglie Laura Efrikian (classe 1940).

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene col brano Sei forte papà, pubblicato nel 1976 dal padre Gianni. La sua vera passione però emergerà solo in un secondo momento ed è la recitazione: dopo essersi diplomata presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, comincia a muovere i primi passi nel mondo del teatro recitando in diverse opere di Molière come L’avaro e Don Giovanni.

Il primo importante impegno televisivo, nuovamente al fianco del padre, arriverà a fine anni ’90: nel 1998 recita infatti nella miniserie La forza dell’amore. Successivamente entra a far parte del cast di altri due prodotti tv, rispettivamente Le madri (nel 1999) e Un anno a primavera (nel 2005).

La lunga relazione con Biagio Antonacci

Il famoso cantante milanese Biagio Antonacci, autore di canzoni celebri come Iris e Quanto tempo e ancora, è stato legato sentimentalmente alla figlia di Gianni Morandi per quasi dieci anni, dal 1993 al 2002. Da Antonacci, Marianna Morandi ha inoltre avuto due figli, Paolo e Giovanni, a loro volta molto attivi nel mondo musicale (uno come autore, l’altro come cantante e interprete)

Di recente, in un’intervista concessa al Corriere, Biagio Antonacci ha a proposito commentato la fine della relazione con Marianna Morandi dichiarando: «Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince».

Al momento non è dato sapere se nella vita di Marianna Morandi (che si occupa dell’agenzia Joydis) ci sia un’altra persona.