Marianna Cendron scomparsa nel 2013: i genitori chiedono di riaprire le indagini

Torna alle cronache il caso di Marianna Cendron, la ragazza di 18 anni scomparsa nel nulla il 27 febbraio del 2013. La Procura di Treviso ha archiviato le indagini ma i genitori, ospiti della trasmissione Chi l’ha visto? in onda su Rai Tre, si sono mostrati decidi a farle riaprire.

Marianna Cendron scomparsa

La giovane ha fatto perdere le sue tracce dopo essere uscita dal lavoro con la sua bicicletta. Sin da subito gli investigatori hanno pensato si fosse allontanata volontariamente e l’ipotesi più accreditata è che fosse fuggita in Bulgaria, suo paese di origine, o in Francia, come la stessa aveva progettato stando ad alcuni testimoni. Oltre a lei, era sparita anche la sua bici e i suoi due cellulari.

Frequentatrice del Golf club di Salvarosa, all’epoca della scomparsa viveva a casa del vicino di casa Renzo Curtolo. “Non è colpa mia se è venuta a stare da me, lei mi parlava male dei suoi genitori”, ha riferito costui. Il suo compagno dell’epoca, Michele, ha raccontato di non essere mai stato geloso di lui e ha spiegato che “quando è il suo compleanno la penso e sono triste, mi manca in certi giorni d’estate”. Non avendo mai avuto segnalazioni rilevanti, la Procura di Treviso aveva deciso di chiudere le indagini aperte con l’ipotesi di reato di sequestro di persona e archiviare il caso di Marianna (2018).

I genitori chiedono la riapertura delle indagini

I suoi genitori ne hanno però chiesto la riapertura per via di alcune intercettazioni a loro dire importanti che non sarebbero mai state considerate né trascritte. Oltre alla testimonianza di Curtolo che avrebbe trovato, non distante da casa, il fanalino di una bici simile a quella della ragazza. Mamma Emilia si è detta convinta che la figlia possa essere ancora viva, malgrado gli anni e il fatto che non abbia mai cercato di mettersi in contatto con il fratello. “Chiaramente metto sull’altro piatto della bilancia che qualcuno possa averle fatto del male ma, anche se così fosse, vogliamo andare avanti e arrivare alla verità”, ha dichiarato. Della stessa opinione anche il padre: “Siamo pronti al peggio”.