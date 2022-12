Mariangela D’Abbraccio: età, marito e biografia dell’attrice di Un posto al sole

Mariangela D’Abbraccio, il cui vero nome è Mariangela Cucciniello, è nata a Napoli il 27 maggio del 1962. Attrice e cantante italiana figlia e nipote d’arte, vediamo qual è la sua età, chi sono suo marito e i suoi figli e quali sono i suoi film più noti.

Mariangela D’Abbraccio: età, marito e film

La sua famiglia materna è costituita da artisti teatrali napoletani. Il nonno era violinista nell’orchestra del Teatro San Carlo, la nonna pittrice e la madre regista. Cresce immersa nell’arte e il suo amore per la recitazione l’accompagna sin dall’infanzia. Dopo gli studi di recitazione alla Fersen e all’Actor Studio di Roma, debutta sul palcoscenico diretta da Eduardo De Filippo e diventa protagonista del teatro italiano lavorando con Giorgio Albertazzi – con cui avrà una relazione. Tra i suoi amori anche Enrico Ruggeri e il regista Francesco Tavassi, diventato suo marito.

Sebbene Mariangela D’Abbraccio non abbia mai abbondonato il palcoscenico, ha interpretato anche ruoli per la tv e per il cinema. Per il grande schermo è stata diretta da Franco Zeffirelli nella Traviata, da Peter Del Monte in Tracce di vita amorosa e da Giovanni Veronesi in Per amore, solo per amore. Nella sua carriera si è dilettata anche nella commedia all’italiana diretta da Carlo Vanzina in A spasso nel tempo – L’avventura continua.

Un posto nel cuore del grande pubblico

L’attrice collabora ormai da tempo con la scrittrice Dacia Maraini e in televisione si è fatta apprezzare nella soap opera Un posto al sole e nelle miniserie Il Commissario e Tutti gli uomini sono uguali di Alessandro Capone. Il suo ultimo lavoro televisivo è stato Una scomoda eredità, episodio del ciclo Purchè finisca bene dove interpreta Mariella, l’amante di Domenico – i cui panni sono vestiti Roberto Alpi, con il quale condivide un grande segreto.