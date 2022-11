Miss Argentina 2019 e Miss Puerto Rico 2020 si sono sposate

Si chiamano Mariana Varela e Fabiola Valentìn e sono rispettivamente Miss Argentina 2019 e Miss Porto Rico 2020. Lo scorso 29 ottobre hanno reso pubblica la notizia del loro matrimonio, arrivato il giorno prima. Una notizia che non dovrebbe stupire ma che in realtà lo ha fatto, soprattutto per le reazioni generate in tutto il mondo. C’è infatti chi ha accusato le due donne, che avevano tenuta segreta la loro storia d’amore iniziata in Thailandia due anni fa, di sfruttare la cosa per tentare di farsi pubblicità e acquisire notorietà. Moltissimi altri, invece, si sono congratulati con la coppia, che ora ringraziano il concorso di bellezza Miss Grand International 2020, occasione in cui si sono conosciute.

miss argentina (mariana varela) and miss puerto rico (fabiola valentín) announced they are now married. pic.twitter.com/43QsSRXOGs — for sapphics (@forsapphic) November 2, 2022

La storia di Fabiola Valentin e Mariana Varela parte due anni fa

L’amore tra Mariana Varela e Fabiola Valentìn, rispettivamente Miss Argentina 2019 e Miss Porto Rico 2020, è nato al concorso Miss Grand International 2020 in Thailandia. Due anni fa si sono incontrate e innamorate, mentre all’evento la corona è andata alla candidata degli Stati Uniti, Aben Appiah. La loro è stata una vittoria ancora più bella, perché hanno trovato una storia d’amore che le ha portate a sposarsi soltanto pochi giorni fa. Mariana e Fabiola hanno deciso anche di condividere coi fan il matrimonio, 24 ore dopo il fatidico sì. Il loro video è diventato virale e il loro messaggio, corredato da cuori e anelli, è tanto semplice quanto diretto: «Dopo aver scelto di mantenere privata la nostra relazione, apriamo le porte a un giorno speciale. 28/10/22».

Nel 2021 la dedica di Fabiola

Già nel 2021, ricordano i più attenti, potevano esserci elementi in grado di rompere il silenzio creato dalle due intorno alla loro storia. Fabiola, infatti, scriveva no in un post su Instagram, rivolgendosi a Mariana: «Uno dei grandi doni di questa esperienza è stata la tua amicizia, camminare con te in questo processo è stato speciale e reale. Mi manchi, ragazza mia». Oggi le due sono sposate e ringraziano chi si congratula, ignorando i detrattori: «Grazie per tutto l’amore. Siamo molto felici e fortunate. Vi auguro che l’amore che ci offrite vi torni indietro moltiplicato. Grazie infinite».