Marialaura De Vitis, chi è: nuovo fidanzato e storia con Paolo Brosio

Giovane modella italiana finita alla ribalta per la sua relazione con Paolo Brosio, Marialaura De Vitis è una delle concorrenti scelte per l’edizione 2022 de La Pupa e il Secchione: vediamo chi è, cosa fa e cosa si sa del suo nuovo fidanzato.

Chi è Marialaura De Vitis

Nata nel 1998 a Reggio Emilia, dopo aver terminato gli studi liceali si è laureata in Scienze della Comunicazione. Sin da giovane ha iniziato a calcare le passerelle partecipando a molti concorsi di bellezza tanto da essere eletta nel 2017 Miss Rocchetta Bellezza Emilia-Romagna e nel 2019 Miss Universo Emilia Romagna. Un titolo grazie al quale è diventata una delle rappresentanti al concorso di Miss Mondo Italia.

Oltre alla carriera da modella, ha partecipato ad alcuni programmi televisivi tra cui Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis e Appuntamento a Prima Vista in onda su Real Time. A partire da lunedì 14 marzo 2022 torna in tv per partecipare al reality La Pupa e il Secchione Show presentato da Barbara D’Urso.

Marialaura De Vitis: il nuovo fidanzato

Per quanto riguarda la sua attuale situazione sentimentale, non vi sono notizie certe. Alcuni recenti rumors hanno parlato di una presunta frequentazione con Giorgio Manetti, ex concorrente di Uomini e Donne nonché ex fidanzato di Gemma Galgani con cui si vociferava avesse trascorso dei giorni insieme a Sanremo durante la settimana del Festival “in un clima di particolare feeling”.

Lui ha però smentito le illazioni e affermato che “non eravamo da soli e nelle foto che sono state pubblicate io appaio mentre le stavo sussurrando qualcosa ma solo perché la musica era alta e non si riusciva a parlare”. “È una persona molto carina, ma ha ventiquattro anni”, ha aggiunto.

Marialaura De Vitis e Paolo Brosio

Il nome di Marialaura è noto al gossip soprattutto per legame che in passato ha avuto con Paolo Brosio. Nell’estate del 2020, poco prima che il 42enne entrasse nella casa del Grande Fratello, i due avevano infatti trascorso dei giorni insieme a Roma e si erano detti pronti a continuare la loro frequentazione anche dopo l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Così hanno fatto dando inizio ad una relazione durata qualche mese e finita a maggio 2021.

“Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto, lui mi assecondava molto sul lavoro essendo del settore. Ci siamo lasciati quando è finito il sentimento d’amore che ci legava”, aveva dichiarato la modella a proposito della rottura.