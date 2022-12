Mariah Carey, quanto guadagna ogni anno con «All I Want for Christmas is You»

Il settimanale The Economist ha voluto calcolare i guadagni annuali di Mariah Carey che percepisce tramite la canzone «All I Want For Christmas is You» scritta negli anni ‘90 diventata un classico delle feste natalizie. Secondo un primo rapporto, sarebbe ben 2,5 i milioni di dollari annuali guadagnate dalla cantante. La popstar avrebbe totalizzato circa 60 milioni di dollari dal brano calcolando i guadagni dall’anno 2016.

Quanto guadagna Mariah Carey per «All I Want for Christmas is You»

Il settimanale britannico The Economist ha voluto calcolare i guadagni che Mariah Carey ha percepito per la canzone «All I Want for Christmas is You». Secondo lo studio, si arriva alla cifra di 2,5 milioni di dollari fatturati ogni anno, guadagnati solo ed esclusivamente da quella hit natalizia. Sempre secondo la rivista economica inglese, fino all’anno 2016 Mariah Carey avrebbe totalizzato circa 60 milioni di dollari dal brano.

La rivista Rolling Stone ha voluto aggiornare la cifra del guadagno, mettendo in conto il periodo di feste che si sta avvicinando, del brano stimando che «Ora dovremmo essere intorno ai 72 milioni di dollari».

La posizione in classifica della canzone e le altre hit della cantante

La classifica di mercoledì 30 novembre, vede il brano «All I Want For Christmas Is You» classificato in quinta posizione nella Top 10 della importantissima US Billboard Hot 100. La classifica è stata calcolata nel mese di novembre quindi il conto alla rovescia tipico del calendario dell’avvento ancora non era iniziato. Quindi si presume che il brano di Mariah Carey prenderà il primo posto in tutte le classifiche mondiali. Anzi, quest’anno il successo sembra essere arrivato in anticipo per il classico natalizio.

La rivista Rolling Stone, scrive ironizzando su tutti i brani della popstar: «Aggiungeteci le sue altre 18 canzoni che hanno raggiunto la prima posizione negli States: quando si dice passare buone feste».