Zacharova cita Britney Spears: solo lei può ricucire il dialogo Russia-Ovest

Dottrina Monroe, o “l’America agli americani”. Dottrina Truman, o “contrastare il comunismo ovunque”. Dottrina Krushev, o della sovranità limitata. Vecchiume dell’altro secolo, battezzato da vecchi maschi presuntuosi ingessati in tristi grisaglie. L’ultimo ritrovato in politica estera, appetibile, colorato e sexy come vuole l’era di TikTok, è la Dottrina Britney, ovvero “fatti vivo ancora una volta, baby”.

«Ned, mi ricordi tanto quella canzone: La solitudine mi uccide…»

A ibridare la più vulnerabile e geniale delle popstar e le asfittiche trattative per una tregua in Ucraina è stata Maria Zacharova, la spigolosa Responsabile dell’Informazione (si fa per dire) del Ministero degli Esteri russo. Rispondendo via Telegram a una dichiarazione di Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato Usa, «gli Stati Uniti vorrebbero che la Russia desse una ragione per un incontro bilaterale», Zacharova ha citato estesamente il ritornello di Baby One More Time, il primo grande successo di Britney Spears: «La solitudine mi uccide, quando non sono con te divento pazza, dammi un segno, fatti vivo ancora una volta baby». «Ned, mi ricordi tanto quella canzone», aggiungeva la boss della comunicazione di Sergei Lavrov.

Zacharova adora mortificare (ai suoi occhi) effeminati e piagnucolosi ometti

Era dai tempi di Margaret Thatcher che non si vedeva sulla scena internazionale una donna così felice di poter trattare da pappamolla un maschio in pubblico. La Lady di Ferro godeva nello strapazzare sindacalisti ed euroburocrati, Zacharova adora mortificare gli (ai suoi occhi) effeminati e piagnucolosi ometti da cui il decadente «mondo libero» ama farsi rappresentare, che siano anchorman come Giletti («bambino appena arrivato sulla Terra») o diplomatici come Ned Price, assimilato a una teenager che implora un cenno da un fidanzato senza cuore. Un paragone che è anche una velata frecciatina verso l’oggi dimissionario Boris Johnson, che giorni fa aveva paragonato Putin a un macho abusante. Come dire: «Vi lamentate tanto di Vladimir, ma se poi vi infligge il silent treatment ci state male».

Chissà se la giovane Maria ascoltava anche Madonna, le Spice Girls e i Take That

Eppure l’esatta citazione di Zacharova dei dolori della giovane Britney fa pensare che ci sia stato un tempo in cui quei versi facevano vibrare altre corde in lei. Nel 1999, ai tempi di Baby One More Time, il biondo altoparlante del Cremlino aveva ventiquattro anni, si era appena laureata all’Istituto per le Relazioni Internazionali di Mosca e forse non trovava così degradante soffrire per un amore finito. Chissà, nella Belle Epoque pre-Putin la giovane Maria ascoltava anche Madonna, le Spice Girls e i Take That. Ma fu proprio alla fine dell’anno in cui Britney impazziva di solitudine solo nelle canzoni e non nella realtà, che Boris Eltsin lasciò la presidenza in favore del suo protetto, l’uomo per il quale vent’anni dopo Maria si sarebbe trasformata nell’equivalente diplomatico della tigre dai denti a sciabola.

Britney ha avuto pulsioni di autodistruzione. Ma a differenza dei leader mondiali, a lei è passata

Zacharova è l’ultima persona da cui ci si poteva aspettare un’uscita pop in un contesto drammatico come lo stallo nei negoziati sull’invasione, pardon, operazione speciale, in Ucraina. Credevamo che i riferimenti della nomenklatura putiniana in fatto di musica leggera non andassero oltre i canti patriottici e Al Bano. Ma anche se Zacharova ha evocato Britney Spears per puro sarcasmo, c’è quasi da ringraziarla. Ci ha regalato involontariamente l’unica pennellata rosa su un quadro nerissimo. Britney è stata una icona pop di immenso successo, ha conosciuto il disagio mentale e l’interdizione, oggi ha ritrovato se stessa ed è diventata un simbolo universale della grandezza e della fragilità della condizione umana. E la stessa Zacharova, replicando a Ned Price con una sua canzone, ha ammesso implicitamente che c’è ancora un terreno comune su cui Russia e Occidente possono ritrovarsi e riconoscersi: le canzoni di Britney Spears. Forse l’unica in grado di ricucire il dialogo fra Est e Ovest è proprio lei, l’ex ragazzina della Louisiana. Aveva perso il contatto con la realtà e ha avuto pulsioni di autodistruzione. Ma a differenza dei leader mondiali, a Britney è passata.