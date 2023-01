Maria Teresa Ruta: età, marito, figlia e biografia della showgirl

Maria Teresa Ruta è nata a Torino il 23 aprile 1960 e ha lavorato nel corso della sua lunga carriera come giornalista e conduttrice televisiva. È stata anche showgirl e recentemente ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Maria Teresa Ruta: famiglia e figli della conduttrice televisiva

Maria Teresa Ruta è stata a lungo sposata con il giornalista sportivo Amedeo Goria. Infatti, i due sono convolati a nozze nel 1987. Dal matrimonio sono nati due figli: Guendalina, conosciuta da tutti con il nome di Guenda, nata appena un anno dopo il matrimonio, nel 1988 e Gianamedeo, nato nel 1992. Guendalina, la figlia primogenita della coppia è una pianista e attrice. La Ruta e Amedeo Goria hanno poi deciso di separarsi inizialmente nel 1999. Solo nel 2004 hanno deciso di divorziare mettendo definitivamente la parola fine alla loro unione.

Dopo il matrimonio, Maria Teresa Ruta si è legata sentimentalmente al produttore discografico Roberto Zappulla, fratello del noto cantante neomelodico Carmelo Zappulla. I due si sono legati nel 2006 ma hanno deciso di sposarsi nel 2015.

Biografia della showgirl

Maria Teresa Ruta ha iniziato la sua carriera nel 1976 quando ha vinto il concorso Miss Muretto di Alassio. Nel 1978 ha debuttato come attrice di teatro a Torino ma parallelamente ha continuato a lavorare come fotomodella. Negli anni ’80 è approdata in televisione come showgirl per il programma Signorine Grandi Firme. Dal 1986 al 1991 ha presentato il programma La Domenica Sportiva e nel 1991 è diventata inviata per il programma televisivo Il Processo del Lunedì.

Ha condotto dal 1989 al 1994 Lo Zecchino d’Oro e nel 1992 e nel 1993 ha condotto due edizioni di Giochi Senza Frontiere. Nel 1994 ha partecipato al programma Uno Mattina, nel 1997 al 1999 è passata a Mediaset con il programma Vivere Bene, nel 2000 ha condotto il programma Ok, il prezzo è giusto! Nel 2019 è opinionista e personaggio di Pomeriggio Cinque, programma Mediaset condotto da Barbara d’Urso.