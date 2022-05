Maria Sole Ferrieri Caputi: vita privata, e profilo instagram del primo arbitro donna di seria A

La Serie A accoglierà il primo arbitro donna. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi, 32 anni, livornese, laureata in Sociologia, che lavora a Bergamo, in un centro studi di diritto del lavoro. Ad agosto – quando comincerà il campionato – entrerà nel gruppo degli arbitri, “per merito e non per privilegio“, come ha sottolineato il presidente dell’AIA – Associazione Arbitri Italiani – Alfredo Trentalange.

Chi è Maria Sole Ferreri Caputi?

Maria Sole Ferrieri Caputi è nata a Livorno il 20 novembre 1990. Oggi ha dunque 32 anni. Grande appassionata di calcio fin da piccola, ha cominciato ad arbitrare giovanissima, a soli diciassette anni, in provincia di Livorno. A soli 25 anni ha debuttato in Serie D; a 30 si è guadagnata la promozione in Serie C, a 31 ha diretto il suo primo match in Serie B. Nel dicembre del 2021 è diventata la prima donna ad arbitrare una partita di Coppa Italia con una squadra di Serie A. Si trattava del Cagliari, che nell’occasione sfidava il Cittadella. Ha dato 3 cartellini gialli, 3 gol annullati – con l’ausilio del Var – e un arbitraggio sempre credibile, tanto da aver fatto dichiarare ai vertici dell’AIA: “Siamo orgogliosi di lei, farà strada“.

Ha una laurea triennale in Scienze politiche e Relazioni Internazionali conseguita all’Università di Pisa e una laurea magistrale in Sociologia all’Università di Firenze. Attualmente è ricercatrice alla Fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali) e contemporaneamente dottoranda all’Università di Bergamo.

Gli altri arbitri donne

In questi ultimi anni le donne-arbitro (anche Ferrieri Caputi preferisce il sostantivo maschile) hanno guadagnato terreno. La francese Stéphanie Frappart – arbitro internazionale dal 2019 – è il modello delle tante ragazze che si avvicinano alla professione. È stata la prima donna ad arbitrare una partita di calcio maschile (in Ligue2, nel 2014), la prima a dirigere una finale di Supercoppa UEFA (2019, Liverpool vs Chelsea), la prima ad arbitrare in Champions League (2020, Juventus vs Dinami Kiev), la prima a venire scelta per un Europeo (2020, come quarto ufficiale).

L’ultimo record è storia recente: insieme alla ruandese Salima Mukansanga e alla giapponese Yoshimi Yamashita, Frappart è stata inclusa nella lista dei 36 arbitri che scenderanno in campo in Qatar in occasione della Coppa del Mondo che si svolgerà tra novembre e dicembre. Oggi le donne che arbitrano in Italia sono circa 1700, poco più del 6% degli iscritti totali all’AIA.