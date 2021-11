È molto riservata e ama stare lontana dai riflettori. L’abbiamo vista pochissime volte al fianco del marito, praticamente mai da quando lui è diventato presidente del Consiglio. Ma in occasione del G20, importante banco di prova per Mario Draghi, la consorte Maria Serenella Cappello proprio non si è potuta tirare indietro: nei due giorni del vertice, è infatti a lei il compito ad accompagnare mogli e mariti dei leader mondiali in giro per la Capitale, dal Colosseo alla Fontana di Trevi. Le cose da sapere su di lei.

Maria Serenella Cappello, l’antenata sui libri di storia

Maria Serenella Cappello è veneta. È infatti nata a Padova il 28 luglio 1947. Vanta un’ascendente illustre: la Granduchessa di Toscana Bianca Cappello, prima amante e poi moglie di Francesco I de’ Medici, che morì a un giorno di distanza dal marito nel 1587, probabilmente per avvelenamento, nella villa di Poggio a Caiano.

Maria Serenella Cappello, l’incontro con il futuro marito

Laureata presso l’Università di Vicenza, la moglie dell’ex presidente della Banca Centrale Europea è un’esperta di letteratura inglese. Ed è nelle sue zone che ha incontrato il futuro marito Mario: i due si sono infatti conosciuti a Stra, sulla riviera del Brenta, grazie a degli amici comuni nell’estate del 1966, quando avevano 19 anni (sono coetanei).

Maria Serenella Cappello, il matrimonio e i due figli

Diventati poco dopo una coppia, si sono sposati nel 1973. Dal matrimonio sono nati due figli: Federica e Giacomo. La prima, laureata in biologia alla Sapienza di Roma, ha conseguito un dottorato in biochimica e subito dopo un MBA in Business Administration alla Columbia Business School di New York. Oggi lavora presso la società biotecnologica Genextra di Milano. Giacomo, laureato alla Bocconi, lavora come portfolio manager per Lmr Partners, fondo hedge che gestisce 2,5 miliardi di dollari

Jill and I are honored to join the Mattarellas and Draghis at the G20 Summit Leaders Dinner. pic.twitter.com/FrnZUmFFsc — President Biden (@POTUS) October 30, 2021

Maria Serenella Cappello, tra la Capitale e Città della Pieve

Maria Serenella Cappello vive tra l’appartamento romano dove si è stabilito il marito e la tenuta di famiglia a Città della Pieve, tra le verdi colline della provincia di Perugia.

Maria Serenella Cappello, zittita da Draghi nel 2018

Nel 2018, all’uscita da un seggio elettorale, rispondendo ai giornalisti che incalzavano Draghi su una sua possibile approdo a Palazzo Chigi, Maria Serenella Cappello disse: «Mio marito non farà un governo, non è un politico». In quell’occasione fu “fulminata” dal marito con un secco: «Dai, stai zitta».