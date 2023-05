Maria Miceli morta a 35 anni dopo una lunga malattia: aveva lavorato a Camera Cafè

Ha lottato, ma non ce l’ha fatta. Maria Miceli, ballerina, si è spenta a soli 35 anni dopo una lunga malattia. Nata a Milano, viveva da diverso tempo a Manerbio, un paese in provincia di Brescia, dove si sono svolti i funerali. La giovane, laureata in Lettere antiche e in Archeologia e Culture del mondo antico, era un volto noto di diversi programmi televisivi andati in onda su la Rai, Mediaset e Sky. E’ stata inoltre protagonista del video «Grande Amore» de Il Volo. Maria Miceli partecipò anche a Camera Cafè come attrice.

L’ultimo post di Maria Miceli, morta a soli 35 anni

Nel suo profilo Instagram, aveva pubblicato un ultimo post, il 30 aprile, con la frase «Love is the bridge between you and everything», la cui traduzione è «l’amore è il ponte tra te e tutto». Maria Miceli lascia la madre Annarita, il padre Raffaele, e i fratelli Andualem, Selam, Maddalena, Alelign e Teresa. Riccardo Azzini, ballerino e amico, la ricorda così: «Voglio ricordarti così, la più bella di questo pianeta, la più buona di questo mondo, solare, intelligente, oggi è il giorno del tuo saluto ma non smetterò mai di ricordarti e di pensarti, anche se ci siamo visti purtroppo sempre poco, ti ho sempre adorato».