Maria Grazia Cucinotta: età, marito, figlia e carriera dell’attrice

Maria Grazia Cucinotta è un’attrice, produttrice cinematografica ed ex modella. È famosa, tra le altre cose, per la comparsa nel film della serie 007, Il mondo non basta e, accanto a Massimo Troisi, nel film Il postino.

Maria Grazia Cucinotta: biografia e carriera

Nata a Messina il 27 luglio 1968, nel 1987 partecipa al concorso di Miss Italia, venendo poi scelta da Renzo Arbore come valletta, per il programma Indietro tutta!. Il cantante Zucchero nel 1989 la vuole come protagonista del suo video musicale Diamante. Nel 1990 esordisce come attrice nel film Vacanze di Natale ’90, mentre nel 1993 recita in Alto rischio, Cominciò tutto per caso e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo. Dopo essere scelta da Troisi, nel 1995 interpreta I laureati di Leonardo Pieraccioni e il film horror spagnolo Il giorno della bestia di Álex de la Iglesia.

Nel 1997 interpreta Maria ne Il quarto re, di Stefano Reali, girato in Tunisia con Raoul Bova, mentre al cinema è protagonista del film Camere da letto con Diego Abatantuono, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, regista del film. Lo stesso anno posa per il calendario di Panorama, mentre nel 1999 diventa Bond Girl nel film Il mondo non basta, accanto al 007 Pierce Brosnan.

L’attrice nel 2000 è nel film Ho solo fatto a pezzi mia moglie con Woody Allen e Sharon Stone, mentre nel 2005 inizia l’attività di produttrice cinematografica con il film corale All the Invisible Children, diretto a più mani da registi come Emir Kusturica, Spike Lee, Ridley Scott e John Woo. Nel 2009 fu scelta come madrina per il Festival del cinema di Venezia, mentre l’anno seguente esce L’imbroglio nel lenzuolo dove, oltre che come attrice accanto ad Anne Parillaud e Geraldine Chaplin, è anche sceneggiatrice e produttrice. La sua ultima partecipazione sul piccolo schermo è come conduttrice nel programma tv di La7 L’ingrediente perfetto.

Maria Grazia Cucinotta: marito e figlia

L’attrice dal 7 ottobre 1995 è sposata con Giulio Violati dal quale, nel 2001, ha avuto una figlia, Giulia. Costei è nata il 9 settembre 2001 e oggi ha 21 anni, si è laureata in Economia e Management all’Università Luiss Guido Carli di Roma e non sembra voler seguire le orme della mamma nel mondo dello spettacolo e del cinema.