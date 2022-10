Maria Grazia Calandrone chi è: poesie, marito e storia della poetessa e scrittrice

Chi è Maria Grazia Calandrone? La scrittrice, giornalista e poetessa milanese ha esordito con la silloge Illustrazioni, che ottenne nel 1994 il premio Eugenio Montale per l’inedito. Il suo ultimo successo è il romanzo bestseller Splendi come vita, pubblicato nel 2021 e dedicato alla madre naturale Lucia. La donna morì suicida quando Maria Grazia aveva appena otto anni.

Chi è Maria Grazia Calandrone: storia della poetessa semifinalista al Premio Strega

Maria Grazia Calandrone è nata a Milano il 15 ottobre 1964 con una vocazione per la scrittura che è emersa fin dall’infanzia. A soli otto anni ha dovuto affrontare l’abbandono e il seguente suicidio della sua madre naturale: Lucia, originaria di Palata, morta insieme al marito. È dunque cresciuta con la mamma adottiva Consolazione, dando subito prova del suo talento letterario.

Nel 1994 ha esordito con la silloge Illustrazioni, ottenendo il premio Eugenio Montale per l’inedito. Da allora ha collezionato numerosi successi, che l’hanno in seguito portata a ottenere collaborazioni lavorative. Nelle sue opere si rintraccia lo sguardo privato alternato a quello collettivo. Calandrone è infatti rimasta scossa, nei suoi anni giovanili, dagli eventi storici che allora si avvicendavano: dai disastri di Hiroshima a Babi-Yar.

Più tardi dirà che «fare poesia» è «un’azione politica e una forma di sollecitudine», e per questo svolgerà laboratori nelle scuole, nelle carceri e nei centri diurni. A ulteriore riprova del suo impegno politico, nel 1998 ha ottenuto la pubblicazione-premio (Premio Nazionale Nuove Scrittrici) di Pietra di paragone; volume dedicato alla figura del padre Giacomo Calandrone. Si tratta di un combattente volontario nella guerra civile di Spagna e deputato comunista, nonché autore di saggi storici e politici.

La carriera della scrittrice e giornalista

Nel corso del tempo Maria Grazia Calandrone ha iniziato a collaborare con svariate testate giornalistiche. Dal 2003 e 2010 ha scritto per il Corriere della Sera, curando la rubrica culturale e la rivista 7. Inoltre, ha lavorato con l’emittente radiofonica Radio RaiTre, continuando nel frattempo a scrivere e pubblicare raccolte di poesie e romanzi.

Tra le sue opere in versi si ricordano: Giardino della gioia (Specchio Mondadori 2019 e 2020 – premi Lerici Pea e Metauro), Il bene morale (Crocetti 2017 e 2019 – premi Europa e Trivio). Gli Scomparsi – storie da “Chi l’ha visto?” (pordenonelegge 2016 – premio Dessì), Serie fossile (Crocetti 2015, Feltrinelli 2020 – premi Marazza e Tassoni, rosa Viareggio). Ma anche La vita chiara (transeuropa 2011), Atto di vita nascente (LietoColle 2010), Sulla bocca di tutti (Crocetti 2010 – premio Napoli); La macchina responsabile (Crocetti 2007), Come per mezzo di una briglia ardente (Atelier, 2005); E La scimmia randagia (Crocetti, 2003 – premio Pasolini Opera Prima).

I romanzi sono invece: