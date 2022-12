Maria Giovanna Maglie in ospedale da 2 mesi: «Fatemi tanti auguri»

Maria Giovanna Maglie è in ospedale da quasi due mesi. La giornalista, 70 anni, ha così svelato il motivo per cui non appare da tempo in televisione, dove era solita essere ospite per parlare di politica e attualità.

Maria Giovanna Maglie è in ospedale

«Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri». Questo il messaggio postato dalla cronista a corredo di una foto scattata sul letto d’ospedale. Sul petto il suo ultimo libro, Addio Emanuela. La vera storia del sequestro Orlandi, incentrato su uno dei casi di cronaca italiana più noti a livello internazionale.

Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri pic.twitter.com/FFC62ygugP — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 2, 2022

Ignaro il motivo per cui si è reso necessario il ricovero, che la donna non ha voluto specificare. Già lo scorso settembre, Maria Giovanna aveva avuto un malore mentre si trovava in diretta tv, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica. Era stata lei stessa, rispondendo ad un commento postato sui suoi canali social, a spiegare l’accaduto ringraziando un utente: «Mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l’altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l’ho fatta».

Chi è

Nata a Venezia, ha esordito come giornalista de L’Unità per poi entrare in Rai nel 1989. Inizialmente inviata in Medio Oriente durante la prima guerra del Golfo, è in seguito diventata corrispondente da New York. Autrice di libri e documentari, ha raggiunto la popolarità con la partecipazione, nel ruolo di opinionista, ai programmi tv La sposa perfetta, La vita in diretta, L’Arena e Stasera Italia. Spesso è ospite del TG4 per commentare i fatti di attualità e le vicende di giornata.