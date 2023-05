Morta la giornalista Maria Giovanna Maglie

La giornalista e saggista Maria Giovanna Maglie si è spenta all’alba del 23 maggio. A dare l’annuncio è stata l’amica Francesca Chaouqui su Twitter. «Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace».

+++Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace. +++ — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) May 23, 2023

Maglie, 70 anni compiuti nell’agosto scorso, era malata da tempo e lo scorso dicembre era stata ricoverata per un intervento. Era stata lei stessa a rendere noti i suoi problemi di salute e la sua degenza durata quasi due mesi. A settembre aveva avuto un malore durante la maratona elettorale di Quarta Repubblica, programma di Nicola Porro.

Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri pic.twitter.com/FFC62ygugP — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 2, 2022

Dall’Unità alla Rai fino ai talk come opinionista

Nata a Venezia nel 1952, Maria Giovanna Maglie aveva cominciato la carriera giornalistica a L’Unità. Nel 1989 entrò in Rai dove fu inviata in Medio Oriente durante la prima guerra del Golfo, per poi diventare corrispondente da New York. Successivamente collaborò con il Giornale, Il Foglio, Radio Radicale e Radio 24. Tra i suoi libri la biografia di Oriana Fallaci (Oriana: incontri e passioni di una grande italiana), alcuni saggi di politica internazionale e più recentemente sulla pandemia. È stata anche opinionista di diverse trasmissioni televisive di approfondimento politico e di intrattenimento come L’isola dei famosi, La sposa perfetta, La vita in diretta, L’Arena e Stasera Italia. Dal 2015 era editorialista di politica Usa per Dagospia con la rubrica America fatta a Maglie. Sempre sullo stesso sito commentò la campagna elettorale del 2016 che portò alla vittoria di Donald Trump di cui si era ammiratrice. Politicamente vicina alla destra, negli ultimi tempi Maglie era stata criticata per i suoi attacchi all’attivista ambientale Grete Thunberg.