Mare Fuori, Maria Esposito e Antonio Orefice si sono lasciati? Gli indizi

Maria Esposito e Antonio Orefice potrebbero essersi lasciati. I due protagonisti di Mare Fuori, rispettivamente Rosa Ricci e Totò si sarebbero detti addio. Sebbene la coppia non abbia ufficializzato ancora la notizia, i fan più attenti hanno colto molti indizi sui loro profili social.

Maria Esposito e Antonio Orefice si sono lasciati?

I due si erano conosciuti proprio sul set della serie televisiva e dopo diversi allontanamenti, nelle ultime ore, avrebbero deciso di concludere la loro relazione. I primi indizi sono comparsi sui profili social dei due giovanissimi attori. Sono stati proprio i fan a notare piccoli dettagli che fanno pensare ad una rottura definitiva.

Innanzitutto Maria Esposito e Antonio Orefice non si seguono più sui social e hanno eliminato tutte le foto che li ritraevano insieme. Inoltre, dalle loro pagine, è sparita anche la data del loro fidanzamento, 22/02/2022. Dettagli che non lasciano spazio ai dubbi anche se i diretti interessati non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione. Già qualche mese fa sembrava che la coppia fosse giunta al capolinea. I due attori anche in quell’occasione avevano smesso di seguirsi sui social per poi apparire di nuovo insieme e felici.

Chi sono

Antonio Orefice è un attore italiano nato nel 1997 che, nonostante la sua giovane età, ha preso parte già ad altre pellicole come 7 ore per farti innamorare, Benvenuti in casa Esposito e Soldato semplice.

Maria Esposito è nata a Napoli il 10 novembre del 2003 e fin da piccola inizia ad appassionarsi alla recitazione. Si iscrive all’Accademia di Recitazione di Napoli e Mare Fuori è stata la sua prima importante esperienza. Un set che, come abbiamo visto, è stato galeotto. Vedremo se anche questa volta si tratterà di una crisi passeggera oppure se davvero il loro amore è finito.