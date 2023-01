Maria Di Biase: età, vita privata e film dell’attrice e scrittrice

Maria Di Biase è un’attrice comica, da anni impegnata in una relazione amorosa e lavorativa con il comico Corrado Nuzzo con cui ha ideato il duo Nuzzo Di Biase. Ecco tutto quello che sappiamo sull’artista.

Maria Di Biase: biografia e vita privata

Maria Di Biase nasce il 17 dicembre 1974 a Montréal in Canada, e da molti anni è impegnata con Corrado Nuzzo, conosciuto alla fine degli anni Novanta quando lei era ancora una studentessa ma recitava per passione. Laureata in matematica presso l’Università di Bologna, ha inizialmente lavorato nel teatro per poi esordire nel 2004 in televisione nel programma Mai dire Grande Fratello & figli. Lo stesso anno forma il duo con il compagno, collaborando con la Gialappa’s Band nei programmi Mai dire lunedì e Mai dire reality. L’attrice non è sposata e non ha figli, ma sui social racconta la sua vita comica con Corrado.

Maria Di Biase: carriera e film

L’attrice ha iniziato la sua carriera in teatro per poi approdare sul piccolo schermo. Infatti, il duo Nuzzo Di Biase si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alle partecipazioni a Bulldozer (Rai 2) e Tutti a scuola (Rai 1). Dal 2004 al 2007 ha fatto parte della grande famiglia della Gialappa’s nelle diverse edizioni di Mai Dire, dove hanno interpretato diversi ruoli comici proponendo personaggi nuovi in ogni edizione.

L’esordio sul grande schermo arriva poi con il film La Matassa nel 2009, con Ficarra e Picone. Tra le altre pellicole in cui ha recitato vi è anche Odio l’estate con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli, e Sabrina Martina. Nel 2014 ha fatto parte del cast Amici come noi, con le Iene Pio D’Antini e Amedeo Grieco, e nel 2017 ha diretto il suo primo lungometraggio con Corrado Nuzzo, Vengo anch’io (2017). Ha infine partecipato a Bene ma non benissimo (2018) di Francesco Mandelli e a Bla Bla Baby (2021) di Fausto Brizzi. Nel 2022 è tra i protagonisti della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori.