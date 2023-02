Maria De Filippi, fan chiedono selfie alla camera ardente: è polemica

Fatto sconcertante accaduto ieri, nell’ultimo giorno di camera ardente allestita per Maurizio Costanzo al Campidoglio prima dei funerali in programma per oggi alle 15. Alcuni fan hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi con la bara del conduttore morto venerdì scorso sullo sfondo. E sui social scoppia la polemica.

Fan chiedono selfie a Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo

La donna è arrivata alla camera ardente intorno alle 12.30 del 26 febbraio, secondo giorno dedicato all’addio del giornalista. Centinaia le persone che tra sabato e domenica hanno voluto dare un ultimo saluto ad uno dei grandi della tv italiana. Proprio ieri, tra le persone comuni che hanno voluto far visita al feretro e stringere le mani della moglie di Costanzo, anche alcuni fan che hanno chiesto anche un selfie alla conduttrice mentre si trovava vicino alla bara.

Lei non si è ritratta, sempre nascosta dietro i suoi occhiali da sole neri che ha indossato in questi giorni. Si è prestata alla foto, proprio davanti alla bara del marito. Forse per l’eleganza e la gentilezza che la contraddistingue, forse perché ancora scossa dalla scomparsa dell’uomo che le è stato accanto per oltre vent’anni.

Le polemiche sui social

Le immagini di questa vicenda hanno cominciato a circolare sui social scatenando ondate di critiche. «La gente non sa nemmeno cosa sia il rispetto», «Indegno anche solo aver pensato di fare una cosa simile», «Una schifosa realtà», «Selfie con la vedova e la bara sullo sfondo. Solo una domanda: Ma come vi viene in mente?» sono solo alcuni dei commenti presenti sul web.

Anche alcuni personaggi famosi hanno espresso il proprio dissenso sui social. «Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffanculo al primo telefono che vedevo», ha commentato Selvaggia Lucarelli. A tuonare anche l’amica di Maria De Filippi Sabrina Ferilli: «Minimo, perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione… Non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa».