Maria Chiara Milano Vieusseux, chi è la moglie di Matteo Bassetti

Il dottor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, è diventato con l’arrivo della pandemia uno dei personaggi della comunità scientifica più noti a livello italiano. Molto attivo su Instagram, il medico condivide spesso immagini della sua quotidianità familiare, compresi video e foto in compagnia dell’amata moglie Maria Chiara Milano Vieusseux.

Chi è Maria Chiara Milano Vieusseux, la moglie di Matteo Bassetti

Maria Chiara Milano Vieusseux e Matteo Bassetti sono convolati a nozze nel 2003 e festeggeranno dunque quest’anno 20 anni di matrimonio. La coppia ha due figli, Dante e Francesco, rispettivamente di 15 e di 12 anni. Il racconto della loro storia d’amore è finito di recente in un numero del magazine Chi, dove Bassetti ha avuto l’occasione di rivelare com’è nato il loro solido rapporto. Parlando della sua compagna di vita, il medico genovese ha rivelato: «Primo incontro nel 2001, ma non accadde nulla. Non che non mi avesse colpito: ero appena tornato dagli Stati Uniti, iniziavo a lavorare, trentenne del genere ‘voglio tutto subito’ e quindi poco incline ai legami. Fase breve. L’anno successivo io e Maria Chiara ci siamo fidanzati, sei mesi dopo le ho chiesto di sposarmi e dopo altri sei mesi, era l’1 giugno 2003, eravamo marito e moglie».

«Sono molto gelosa»

Maria Chiara Milano Vieusseux ha concluso gli studi superiori presso il Liceo Scientifico Champagnat e si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Genova, con indirizzo economico. La donna, oggi titolare dell’hotel Rex Residence di Albaro di Genova, ha così commentato il rapporto con il marito: «Sono molto gelosa ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione. Ama piacere agli altri. È un papà eccezionale, molto presente. Nonostante la pandemia, non ha mai mancato una volta a pranzo a casa per essere sempre con noi».