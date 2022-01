Maria Chiara Giannetta, chi è l’attrice che co-condurrà il Festival di Sanremo

Attrice di teatro e cinema, Maria Chiara Giannetta è una delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus durante le serate del Festival di Sanremo: reduce dal successo della fiction “Blanca” in cui ha interpretato una giovane non vedente, vediamo chi è e quali sono le tappe fondamentali della sua carriera in attesa che approdi sul palco dell’Ariston.

Chi è Maria Chiara Giannetta

Nata a Foggia il 20 maggio 1993 e laureata in Lettere e Filosofia, sin da piccola la Giannetta ha iniziato a farsi strada nel mondo della recitazione prendendo parte a diversi spettacoli teatrali a livello amatoriale. Dopo aver concluso gli studi universitari, si è trasferita a Roma per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia e dopo sette mesi, in cui allo studio ha affiancato l’attività di baby-sitter, per lei sono arrivati i primi ruoli in fiction sia Rai che Mediaset.

Tra queste Baciato dal sole (2016), miniserie in cui interpreta il personaggio di Angela, L’allieva (2016), in cui compare nel secondo episodio della prima stagione, Un passo dal cielo (2017), nel ruolo di Mariella Santorini e Che Dio ci aiuti (2017).

La svolta è però giunta nel 2018 quando, a partire dall’undicesima stagione di Don Matteo (in cui nel 2014 era comparsa in una puntata), è stata scelta per interpretare il capitano dei Carabinieri Anna Olivieri.

Nel 2021 i telespettatori l’hanno infine vista in due serie tv di successo, Buongiorno mamma! su Canale 5, in cui ha recitato al fianco di Raoul Bova, e Blanca su Rai Uno, dove la donna ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista assoluta interpretando una non vedente che diventa consulente della Polizia.

Chi è Maria Chiara Giannetta: il successo con “Blanca”

Con il suo personaggio, che ha perso la vista da bambina a causa di un drammatico incidente ma è riuscito a trasformare il suo deficit nella sua forza, la donna ha voluto “mettere in scena il limite non del cieco ma quello dell’essere umano in generale”. Se infatti da una parte Blanca vuole dimostrare di saper fare tutto, e vi riesce piuttosto bene, poi deve fare i conti con i limiti psicologici ed emotivi che riguardano tutti gli uomini.

Oltre alle serie tv, la Giannetta ha preso parte anche a diversi film tra cui Ricordi? di Valerio Mieli e Tafanos di Riccardo Paoletti, entrambi del 2018, e Bentornato Presidente! con Claudio Bisio (2019).