Maria Callas, stasera su Rai3 lo speciale de La Gioia della Musica

Corrado Augias conduce stasera 20 maggio, alle 21.45 su Rai3, una puntata speciale del programma La Gioia della Musica dedicata a Maria Callas. Nel centenario dalla nascita, che cadrà il 2 dicembre, si cercherà di disegnare il profilo di una donna che ha cambiato per sempre l’opera lirica. “La Divina” per tanti, semplicemente “La Callas” per tutti gli appassionati del teatro, ha emozionato intere generazioni. Il conduttore potrà vantare la presenza di numerosi ospiti che, direttamente o meno, hanno legato la propria vita a quella dell’artista. Presenti, fra gli altri, l’attrice Monica Bellucci e Giovanna Lomazzi, grande amica di Maria Callas. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

La Gioia della Musica, le anticipazioni dello speciale su Maria Callas

La puntata speciale de La Gioia della Musica ripercorrerà l’intera vita di Maria Callas. «Cantare è, per me, un tentativo di elevazione verso quei cieli dove tutto è armonia», ha scritto la stessa artista. «Non si tratta di atto di orgoglio». I telespettatori potranno ammirare i luoghi che, più di altri, hanno segnato carriera e vita privata della Callas. Fra le tante interpretazioni si ricordano Il turco in Italia e Armida di Rossini, Il pirata di Bellini, Anna Bolena di Donizetti e Macbeth di Verdi. Sarà possibile ascoltare la stessa artista descrivere il suo studio dietro le performance, le interazioni con i registi e le influenze personali sulle opere. Dalla Scala di Milano ai più grandi teatri, Maria Callas ha dominato la scena lirica fra gli Anni ’40 e ’50 fino al tragico epilogo nel 1977.

A teatro il pubblico vuole provare delle emozioni per le quali valga veramente la pena di vivere, penso che questo sia lo scopo principale della nostra arte. Callas segreta con Corrado Augias domani alle 21:45 su #Rai3 e su @RaiPlay pic.twitter.com/cfiLwz6QEx — Rai3 (@RaiTre) May 19, 2023

Maria Callas morì ad appena 54 anni nel suo appartamento di Parigi il 16 settembre per colpa di un arresto cardiaco. Fece in tempo a dettare alla domestica le ultime volontà: «Spargi le mie ceneri nel Mare Egeo, abbraccerò il mio Aristotele attraverso il mare». La puntata de La Gioia della Musica si avvarrà, oltre che del racconto di Augias e di filmati di repertorio, anche della testimonianza di numerosi ospiti. Parleranno infatti la direttrice d’orchestra Speranza Scappucci, che dallo scorso anno affianca stabilmente il conduttore in tutte le puntate della trasmissione, e l’esperto di opera lirica Alberto Mattioli. Spazio anche per le parole di Monica Bellucci, che ha interpretato Maria Callas a teatro. Ci saranno anche interviste a Stefano Belisari in arte “Elio”, divulgatore e appassionato di opera lirica, al biografo e regista Tom Volf e a Giovanna Lomazzi, storica amica della Divina.