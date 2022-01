Margherita Hack, a giugno una statua della scienziata a Milano

Milano presto avrà una nuova statua dedicata a una donna. Sarà eretta in onore dell’astrofisica Margherita Hack. Una scelta che segue quella dello scorso settembre, quando vide la luce il monumento dedicato a Cristina di Belgiojoso, eroina del risorgimento di cui nel 2021 ricorrevano i 150 anni dalla morte. Prima di lei non esisteva alcuna statua dedicata a una donna in città, adesso a stretto giro il capoluogo meneghino è pronto al bis. Il monumento dovrebbe essere scelto il prossimo 9 febbraio, selezionato tra le otto statue dedicate alla scienziata e attualmente in lavorazione, i cui rendering e i progetti verranno esposti fino al 13 febbraio all’atelier della Casa degli Artisti a Milano, nell’ambito della mostra Una scultura per Margherita Hack.

L’iniziativa per scegliere la statua dedicata a Margherita Hack

Si tratta di un’iniziativa realizzata dalla fondazione Deloitte in collaborazione con Casa degli Artisti e il supporto del Comune di Milano – Ufficio Arte negli Spazi Pubblici. Nello specifico Casa degli Artisti aveva invitato un lotto di scultrici italiane e straniere a partecipare al concorso di idee per la realizzazione dell’opera. Si tratta di Chiara Camoni, Giulia Cenci, Zhanna Kadyrova, Paola Margherita, Marzia Migliora, Liliana Moro, Sissi e Silvia Vendramel. Tra loro c’è ovviamente la vincitrice, a cui verrà assegnata anche una menzione speciale. Nella stessa occasione verrà svelato il luogo in cui a partire dal mese di giugno troverà collocazione la statua.

Chi è Margherita Hack

Non una data casuale, il prossimo giugno, infatti, ricorrerà il 100 anniversario dalla nascita della scienziata fiorentina, che morì a Trieste nel 2013. In mezzo una luminosa carriera, trascorsa soprattutto presso l’università del capoluogo Friulano, professoressa ordinaria, insegnò dal 1964 al 1992. Margherita Hack fu la prima donna a dirigere l’osservatorio astronomico di Trieste, tra il 1964 e il 1987. Membro dell’Accademia dei Lincei, ha collaborato a lungo con l’Esa e la Nasa. Nel 1978 ha fondato la rivista bimensile L’Astronomia, mentre con Carlo Lamberti ha diretto Le stelle. Nel 1995 è stata insignita del premio internazionale Cortina di Ulisse per la divulgazione scientifica.