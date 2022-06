Margherita Hack la statua e il francobollo dedicato alla scienziata. Le scoperte, il nobel e le cause della morte

A Milano, davanti alla facciata dell’Università Statale, si trova una nuova statua, dedicata a Margherita Hack. È la prima sul suolo pubblico italiano che ritrae una scienziata. Ecco la storia dell’astrofisica di fama internazionale.

La statua dedicata a Margherita Hack

La statua dedicata a Margherita Hack si trova a Milano, a largo Richini, di fronte la facciata della Cà Grande, Università Statale. Si tratta della prima opera che ritrae una scienziata sul suolo pubblico italiano. In particolare, la statua che si intitola “Sguardo Fisico” si sviluppa con due braccia a spirale che crescono dalla terra, per un’altezza di 2 metri e 70. Da queste emerge la figura dell’astrofisica, con le mani a cannocchiale e che osserva in alto. L’omaggio avviene a ridosso dei cento anni dalla nascita di Margherita Hack, venuta al mondo proprio il 12 giugno del 1922 a Firenze. A pochi passi dalla statua si legge la frase della mente brillante: “Il cielo è sempre stato un libro aperto”.

Dalla statua al francobollo per Margherita Hack

Per il centenario della nascita dell’astrofisica, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo commemorativo. Il bozzetto è a cura di Rita Fantini mentre la vignetta raffigura un ritratto di Margherita Hack, in primo piano sullo sfondo di un cielo stellato che richiama l’astronomia. Completano il francobollo la legenda “MARGHERITA HACK”, le date “1922 – 2013”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.

Le scoperte della ‘signora delle stelle’

Margherita Hack ha fatto ricerca scientifica in astrofisica e astronomia. Il suo primo argomento di ricerca, oggetto della sua tesi, è stato le Cefeidi. Si tratta di stelle variabili, cioè che variano continuamente la loro luminosità nell’arco di un periodo di tempo molto breve, appena cinquanta giorni. In seguito ha avuto il merito di aver esplorato l’universo attraverso i raggi ultravioletti a partire da una stella nota come Epsilon Aurigae. L’astrofisica si è anche occupata dello studio delle stelle a emissione b, ovvero le stelle in rapida rotazione che emettono grandi quantità di materiale e talvolta formano anelli o inviluppi stellari. Ha inoltre indagato le stelle Quasar e Pulsar, così come i buchi neri, i Grb e i pianeti extrasolari.

Cause della morte

Margherita Hack è morta a 91 anni all’ospedale di Cattinara, a Trieste, dove era ricoverata da una settimana. La causa del decesso è legata al riacutizzarsi dei problemi cardiaci che la affliggevano da tempo. Con lei c’erano il marito Aldo, che aveva sposato 70 anni prima, Tatiana, che la assisteva da tempo, la giornalista Marinella Chirico, sua amica personale, e il responsabile del polo cardiologico, Gianfranco Sinagra.