Mare Fuori, Valentina Romani e Nicolas Maupas stanno insieme? Gli indizi

Mare fuori, la fortunatissima serie Rai arrivata alla terza stagione, continua a far parlare di sé anche fuori dalle vicende del carcere minorile di Napoli. Ad appassionare i fan non sono solo le storie dei personaggi ma anche la vita degli attori. Una delle coppie più amate, quella formata da Filippo Ferrari (Nicolas Maupas) e Naditza (Valentina Romani) sembrerebbe essere tale anche nella realtà.

Valentina Romani e Nicolas Maupas stanno insieme?

I fan dei due attori fanno fortemente il tifo per loro e seguono attentamente il gossip che parla di un presunto fidanzamento fra O’ Chiattill e Naditza anche nella vita reale. Le ultime voci in merito ad un legame tra i due hanno iniziato a circolare quando i due attori sono stati intercettati da alcuni fan mentre erano a cena insieme. I seguaci della fiction avrebbero notato qualche atteggiamento che andava oltre l’amicizia ed un feeling molto forte. Indiscrezioni però che non sono state confermate dai diretti interessati e neanche sui loro profili social emerge qualcosa a riguardo.

Gli indizi della presunta relazione

Oltre agli avvistamenti dei fan, le indiscrezioni circa una loro relazione avevano cominciato a farsi avanti dallo scorso giugno, dopo alcuni scatti che ritraevano la coppia teneramente abbracciata al compleanno di Valentina Romani. Inoltre, a dare credito al presunto amore ci sono due post condivisi dall’attrice e commentati dal suo collega Nicolas. Alla didascalia «Alcuni martedì sono spettinati e hanno sonno», Maupas ha risposto con un complimento: «Più martedì please». Numerose sono inoltre le immagini scattate dai fan della serie televisiva che li hanno incontrati per strada insieme.